Pierwsza Rada Gabinetowa w kadencji Karola Nawrockiego. Od razu zwrócił się do Donalda Tuska

Zwracając się do premiera Donalda Tuska, powiedział , że wierzy, „że na tych Radach Gabinetowych uda się nie przenosić i nie eskalować emocji politycznych, których państwo doświadczacie podczas prac sejmowych”. – Chciałbym, aby było to rzeczywiście forum merytorycznej i ważnej dyskusji. To pierwsza Rada Gabinetowa, więc chciałbym powiedzieć, jak sobie wyobrażam nasze spotkania. Podstawowym warunkiem powodzenia tej współpracy jest realizacja przez nas wszystkich, przeze mnie, jako prezydenta, i przez rząd polityki dotrzymywania swych zobowiązań. To jest ten kierunek, który spowoduje, że będzie mniej wet, mniej dyskusji publicznych – mówił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki i „pierwsza prośba do pana premiera”

– Dotrzymywanie przez nas zobowiązań nie będzie generować konfliktów wokół rzeczy, które powinniśmy wspólnie rozwiązywać – mówił Nawrocki. – Wierzę, że uda nam się zbudować coś w rodzaju mapy drogowej rozwiązań rzeczy, które są dla nas ważne, kierunków działania w odniesieniu do spraw najważniejszych. I tu pierwsza prośba do pana premiera i do państwa ministrów: myślę, że zaktualizowanie naszych zobowiązań i programów działania na najbliższe lata bardzo by nam pomogło. Mój „plan 21”, program dla Polski, z którym szedłem do wyborów prezydenckich, jest wciąż aktualny. Byłbym zobowiązany, gdyby państwo zaktualizowali swoje „sto konkretów Koalicji Obywatelskiej”, „12 gwarancji Trzeciej Drogi” czy programu Lewicy z taką informacją, czy pozostają one dla państwa nadal aktualne, czy wokół nich możemy poszukać porozumienia, które wpłynie na system legislacyjny państwa polskiego – mówił prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił też, że konieczne jest wyeliminowanie wrażenia chaosu we współpracy między prezydentem a rządem. Przypomniał przy tym, że od lutego 2025 roku, także w trakcie kampanii wyborczej, wszystkie środowiska w Polsce popierały rozwiązania zakładające przekazywanie świadczenia 800+ wyłącznie pracującym Ukraińcom. Wyraził przekonanie, że był to nie tylko jego program jako prezydenta, lecz także postulat popierany przez premiera Donalda Tuska i jego środowisko polityczne.

Donald Tusk: Rada Gabinetowa to nie jest substytut rządu, to nie klub dyskusyjny

– Rada Gabinetowa to nie jest substytut rządu czy parlamentu, nie jest to klub dyskusyjny, tylko są to obrady Rady Ministrów prowadzone przez prezydenta RP w sprawach szczególnej wagi – powiedział premier Donald Tusk podczas posiedzenia. Szef rządu zwrócił uwagę, że Rada Gabinetowa „to miejsce, gdzie można poinformować prezydenta o działaniach rządu, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie ma on ograniczone możliwości oceny sytuacji czy brak wiedzy”.