Karol Nawrocki uderza w PiS i zerka w stronę Konfederacji oraz Grzegorza Brauna

Foto: Paweł Krupecki

– To jest po prostu bardzo dobra propozycja. Rząd mówi jasno, że będzie szedł w tym kierunku. I takich pomysłów ja się po Trzaskowskim spodziewam – mówi w styczniu Interii Cezary Tomczyk, wiceprzewodniczący PO i sztabowiec Trzaskowskiego. Pomysł podchwyciło Prawo i Sprawiedliwość i złożyło w Sejmie swój projekt ustawy.

To niejedyna taka propozycja. W maju 2024 r. podczas prac nad projektem nowelizacji tzw. ustawy pomocowej partia Jarosława Kaczyńskiego złożyła poprawkę uzależniającą uzyskanie świadczenia od złożenia wniosku o wydanie karty pobytu. Koalicja Obywatelska zagłosowała wtedy przeciw poprawce. Natomiast w czerwcu 2025 roku Rafał Trzaskowski przedstawił pomysł, żeby 800+ przysługiwało także cudzoziemcom, o ile są aktywni zawodowo. Zapowiadany w kampanii przez kandydata KO projekt miał wejść w tryby legislacyjne dopiero po wyborach. Do dzisiaj nie wszedł. Rafał Trzaskowski przegrał wybory. Wobec pomysłu kandydata KO dystansowała się Lewica, a prace nad projektem w MSWiA i Ministerstwie Pracy posuwały się powoli

Prezydent powie „sprawdzam” premierowi w sprawie 800+

Prezydent złożył w Sejmie własny projekt przepisów dotyczących m.in. prawa do świadczenia 800+ oraz świadczeń zdrowotnych dla Ukraińców. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że nie zyska on poparcia większości rządowej.

Czy rząd przedstawi teraz projekt, który idzie dalej niż pomysł Nawrockiego i ogranicza 800+ dla wszystkich niepracujących cudzoziemców, nie tylko Ukraińców? W ten sposób premier utrąciłby inicjatywę prezydenta, która zmierzała do pozyskania sympatii wyborców Konfederacji, która od początku była przeciwko przywilejom dla Ukraińców, mogłaby uderzyć w PiS i miała obnażyć hipokryzję obozu Donalda Tuska. Premier jednym ruchem może osłabić prezydenta, który nie będzie miał wyjścia i będzie musiał poprzeć rządowy projekt. Czy to zrobi? Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że rządzący czekają z decyzją i projekt opublikują po wakacjach.