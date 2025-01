Rafał Trzaskowski chce ograniczyć 800+ dla Ukraińców. Apeluje do rządu Donalda Tuska

- Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to dzisiaj powinno być absolutnie jasne, że jeżeli chodzi o Ukrainę - Ukraina jako część Europy, jako część Zachodu nam się po prostu opłaca, bo to jest w pewnym sensie wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj nie ma wątpliwości (...), że Ukraińcy walczą za nasze bezpieczeństwo - przekonywał Trzaskowski. Wyraził pogląd, że nikt „kto serio traktuje nasz interes” nie może podważać członkostwa Ukrainy w NATO po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą. - Jak ta wojna się zakończy, miejsce Ukrainy jest w Europie, w Sojuszu Północnoatlantyckim. To powinno być jasne, dlatego że nam się to po prostu opłaca i każdy, kto tego nie rozumie, nie rozumie podstawowego interesu państwa - powiedział wiceszef Platformy Obywatelskiej.

Ukraina w Unii Europejskiej? Kandydat KO: Musi się nam opłacać

Prezes IPN Karol Nawrocki, popierany przez PiS kandydat na prezydenta mówił, że „nie widzi” Ukrainy w UE i NATO, dopóki Ukraina nie rozwiąże sprawy ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego, jakiego Ukraińcy dopuścili się na Polakach. Prawdopodobnie do tego stanowiska nawiązał w piątek Trzaskowski, mówiąc w Puńsku, że wszyscy prezydenci Polski „rozumieli, że miejsce Ukrainy jest w Europie, a nie w Rosji”. - I dzisiaj, jak słyszę swojego kontrkandydata, który to podważa, to muszę stwierdzić, że nie rozumie tego, co najważniejsze, nie rozumie polskiego interesu, nie rozumie, że nam się po prostu opłaca to, żeby Ukraina była częścią Europy, a nie częścią Rosji - dodał.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił na wiecu, że jeśli Ukraina chce wstąpić do Unii Europejskiej, to będzie musiała dostosować swoją politykę, tak jak kiedyś zrobiła to Polska. - Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej musi się nam opłacać - ocenił.

Rafał Trzaskowski proponuje zmianę dotyczącą 800+

W Puńsku Rafał Trzaskowski zaproponował, jak się wyraził, „zmianę fundamentalną”. Zaznaczył, że Polacy od początku inwazji Rosji na Ukrainę z lutego 2022 r. pomagali Ukraińcom. - I słusznie, dlatego że oni walczą za naszą wolność - powiedział. - Przez te pierwsze lata obowiązywał pewien specjalny reżim, bo chcieliśmy pomóc Ukraińcom i dzisiaj nadal musimy pomagać Ukraińcom, ale dzisiaj uważam, że nie możemy popełnić takiego błędu, jaki kiedyś popełniły inne państwa Zachodu jak Niemcy czy Szwecja, że tam się po prostu opłacało przyjeżdżać tylko po socjal - oświadczył.