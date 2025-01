Czytaj więcej Polityka Prof. Chwedoruk: Trump będzie kazał sobie płacić za współpracę z USA - Póki rząd Donalda Tuska będzie transferował gigantyczne pieniądze związane z zakupami drogich surowców w Stanach Zjednoczonych i nie mniej drogiego sprzętu dla wojska, to nie będzie żadnych większych strukturalnych problemów - powiedział prof. Rafał Chwedoruk, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem odnosząc się do przyszłych relacji między obecnymi władzami Polski a administracją Donalda Trumpa.

Szef klubu PiS podkreślił, że projekt jego partii został złożony w Sejmie i wyraził nadzieję, że marszałek Szymon Hołownia (Polska 2050) umieści go w porządku obrad izby, które rozpoczną się w środę. - Ten projekt jest bardzo pilny. Złożymy wniosek do marszałka Sejmu, żeby ten projekt był omawiany już na najbliższym posiedzeniu - zapowiedział.

Na konferencji głos zabrał także Szefernaker. - Od paru lat do Polski trafiają uchodźcy wojenni z Ukrainy i od samego początku przyjmowaliśmy takie zasady, aby integrować te osoby w Polsce i kolejne etapy integracji były wdrażane - powiedział. - W maju zeszłego roku w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość - to nie był czas kampanii prezydenckiej - złożyłem wniosek o to, aby uzależnić 800+ dla obywateli Ukrainy od chęci pozostania tych osób w Polsce. Jeżeli by złożyli wniosek o pobyt stały w Polsce, mogliby otrzymywać 800+. Niestety koalicja 13 grudnia, Platforma Obywatelska (...) zagłosowała przeciw - kontynuował.

Paweł Szefernaker: Nasi przeciwnicy zmieniają zdanie, żeby zjednać sobie Polaków

- Dziś mówią o tym w kampanii prezydenckiej - zaznaczył. Przekazał, że zgłoszony przez PiS projekt ustawy „wprowadza dwie przesłanki jeżeli chodzi o kwestie 800+ dla obywateli Ukrainy”. - Pierwsza przesłanka to zatrudnienie w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej, druga - płacenie w Polsce podatków - wyjaśnił. Zaapelował, żeby Sejm zajął się sprawą na najbliższym posiedzeniu „ze względu na potrzebę wejścia w nowy etap integracji uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce”. - Mamy nadzieję, że jeżeli dziś w kampanii wyborczej nasi przeciwnicy tylko po to, żeby zjednać sobie głosy Polaków, zmieniają zdanie, to poprą tę poprawkę, którą zgłosiliśmy - powiedział Szefernaker.