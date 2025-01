Będą ograniczenia w wypłacaniu 800+ dla Ukraińców? Donald Tusk zabrał głos

Rafał Trzaskowski proponuje zmiany w wypłacaniu 800+

O ograniczeniach w wypłacaniu 800+ wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił na wiecu wyborczym w miejscowości Puńsk w województwie podlaskim.

Zaproponował wówczas, jak się wyraził, „zmianę fundamentalną”. - Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto do nas przyjeżdża i chce liczyć na wsparcie powinien wzmacniać naszą gospodarkę i dlatego ja proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800+ dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki - mówił Trzaskowski.

- I to jest zmiana zdroworozsądkowa i dlatego apeluję do rządu, żeby podjął pracę nad zmianą prawa tak, żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony, dlatego że jeżeli chcemy dalej mieć to olbrzymie wsparcie dla Ukrainy, musimy dokonywać zmian zdroworozsądkowych w naszej polityce - stwierdził. Wiceprzewodniczący PO zaznaczył przy tym, że „olbrzymia większość Ukraińców pracuje w Polsce”.

Projekt ustawy ograniczającej przyznawanie 800+ złożyło z kolei w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. Według tego projektu uprawniony do 800+ musi być zatrudniony lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spłacać zobowiązania podatkowe w Polsce. Z tego drugiego warunku zwalniałaby okoliczność, że zaległości w uiszczeniu podatków wynikają z uzyskania przewidzianych prawem zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Marszałek Szymon Hołownia odesłał projekt do konsultacji.