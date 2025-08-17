Sześciolatek bawił się na przejeździe kolejowym. Szlabany były zamknięte. Nadjeżdżał pociąg. Na szczęście nadjechali też policjanci i uratowali dziecko. Groźna sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Czy opiekunom grozi odpowiedzialność za przestępstwo?

Co się zdarzyło w Mikołowie 26 lipca 2025 r. na przejeździe kolejowym?

Zdarzyło się to o brzasku 26 lipca 2025 r. w Mikołowie. Nagranie incydentu można obejrzeć w internecie. Policjanci zostali zaalarmowani, że na przejeździe bawi się bez opieki małe dziecko. Gdy nadjechali, sześciolatek kucał między zamkniętymi szlabanami. Okazało się, że sam wymknął się z domu, gdy jego dziadek spał. Czy opiekunom można przypisać odpowiedzialność karną za nieupilnowanie dziecka?

W grę wchodzi w pierwszej kolejności kodeks karny i nieumyślne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia (art. 160 kodeksu karnego). Równolegle kodeks wykroczeń opisuje wprost tego typu sytuację: w art. 89 mówi o karze grzywny lub nagany dla osoby, która ma obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 i dopuszcza do przebywania przez niego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego.

Przepisy kodeksu karnego są bardzo skondensowane. Nie wszystko, co istotne, wyczytamy z art. 160 k.k. czy art. 89 k.w. Każdy przepis typizujący przestępstwo czy wykroczenie wymaga uzupełnienia o normy zapisane w części ogólnej kodeksu. Przy wykładni prawa karnego korzystamy również z wieloletniego dorobku doktryny: wielu istotnych kwestii nie zapisano w ustawie, choć są oczywiste dla badaczy prawa karnego.

Nie budzi dziś wątpliwości, że nie ma odpowiedzialności karnej, jeśli zagrożenie dla dobra prawnego było nieprzewidywalne. Nie można wymagać od człowieka rzeczy niemożliwych. Nie ma karalności, jeśli ktoś nie postąpił bezprawnie, co wynika ze struktury przestępstwa opracowanej w latach 90. XX w. w Krakowskiej Szkole Prawa Karnego. To jedynie trzy przykłady ogólnosystemowych warunków odpowiedzialności karnej nadających sens poszczególnym paragrafom, mimo że nie zapisano ich wyraźnie w ustawie karnej.