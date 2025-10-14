Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Rada Doskonałości Naukowej uchyliła decyzję o odebraniu doktoratu Jackowi Bartosiakowi?

„Rada Doskonałości Naukowej jako organ odwoławczy przeprowadziła wnikliwe postępowanie dowodowe, które w konkluzji doprowadziło ją do uznania, że organ I instancji przeprowadził postępowanie administracyjne z pominięciem właściwych przepisów” – brzmi jedno z najważniejszych zdań decyzji, jaką 30 czerwca podjęła Rada Doskonałości Naukowej. Organ ten zastąpił w w 2021 r. Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów i zajmuje się postępowaniami w sprawach stopnia doktora i doktora habilitowanego. Wspomniana decyzja dotyczy Jacka Bartosiaka i oznacza zdecydowany zwrot w głośnej sprawie jego doktoratu.

Jacek Bartosiak jest jednym z najpopularniejszych ekspertów od geopolityki w Polsce

Bartosiak, choć z wykształcenia jest prawnikiem, zyskał popularność jako ekspert od geopolityki. Stoi na czele think tanku Strategy&Future, wydał kilka książek poświęconych rywalizacji mocarstw, a dużą popularność przyniosły mu liczne wystąpienia w internecie. Krótko pełnił nawet funkcję prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dlatego też odebranie mu stopnia doktora w w 2024 r. odbiło się szerokim echem w mediach.

Stopień ten uzyskał w w 2016 roku w Instytucie Spraw Politycznych Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy „Geostrategiczna sytuacja USA i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji a amerykańska koncepcja wojny powietrzno-morskiej”, wydanej potem w formie książkowej. Kłopoty zaczęły się w w 2023 roku od głośnego sporu z dr Michałem Piegzikiem prawnikiem hobbystycznie badającym historię Japonii.