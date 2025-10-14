Rzeczpospolita
Jacek Bartosiak jednak doktorem. Mamy decyzję w jego sprawie

Rada Doskonałości Naukowej uchyliła decyzję o odebraniu doktoratu znanemu ekspertowi od geopolityki. Jej zdaniem Instytut Studiów Politycznych PAN popełnił poważne błędy proceduralne i nie zagwarantował bezstronności postępowania – wynika z dokumentu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”.

Publikacja: 14.10.2025 13:46

Jacek Bartosiak

Jacek Bartosiak

Foto: PAP/Leszek Szymański

Wiktor Ferfecki

„Rada Doskonałości Naukowej jako organ odwoławczy przeprowadziła wnikliwe postępowanie dowodowe, które w konkluzji doprowadziło ją do uznania, że organ I instancji przeprowadził postępowanie administracyjne z pominięciem właściwych przepisów” – brzmi jedno z najważniejszych zdań decyzji, jaką 30 czerwca podjęła Rada Doskonałości Naukowej. Organ ten zastąpił w w 2021 r. Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów i zajmuje się postępowaniami w sprawach stopnia doktora i doktora habilitowanego. Wspomniana decyzja dotyczy Jacka Bartosiaka i oznacza zdecydowany zwrot w głośnej sprawie jego doktoratu.

Jacek Bartosiak jest jednym z najpopularniejszych ekspertów od geopolityki w Polsce

Bartosiak, choć z wykształcenia jest prawnikiem, zyskał popularność jako ekspert od geopolityki. Stoi na czele think tanku Strategy&Future, wydał kilka książek poświęconych rywalizacji mocarstw, a dużą popularność przyniosły mu liczne wystąpienia w internecie. Krótko pełnił nawet funkcję prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dlatego też odebranie mu stopnia doktora w w 2024 r. odbiło się szerokim echem w mediach.

Jacek Bartosiak
Społeczeństwo
Jacek Bartosiak stracił stopień doktora? „Będę się odwoływał i walczył do końca”

Stopień ten uzyskał w w 2016 roku w Instytucie Spraw Politycznych Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy „Geostrategiczna sytuacja USA i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji a amerykańska koncepcja wojny powietrzno-morskiej”, wydanej potem w formie książkowej. Kłopoty zaczęły się w w 2023 roku od głośnego sporu z dr Michałem Piegzikiem prawnikiem hobbystycznie badającym historię Japonii.

Piegzik najpierw zarzucił Bartosiakowi błędy merytoryczne, dotyczące działań Japonii w czasie II wojny światowej, później wytoczył mocniejsze działa: ogłosił, że jeden z podrozdziałów pracy Bartosiaka został spisany z raportu amerykańskiego think tanku. Z grupą wolontariuszy przeprowadził nawet analizę większości rozdziałów książki, z której – jego zdaniem – wynika, że ok. 73 proc. treści zostało skopiowane z zewnętrznych źródeł. I to wskutek działań Piegzika 14 czerwca 2024 roku Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN poinformowała o odebraniu Jackowi Bartosiakowi stopnia doktora.

Bartosiak od początku się z tym nie zgadzał. Twierdził, że zarzuty o plagiat dotyczą jednego pomocniczego podrozdziału, mającego rysować tło dla głównej części pracy doktorskiej, która sama miała charakter nowatorski. Utyskiwał też, że ISP PAN początkowo nie zagwarantował mu praw strony, nie był zawiadamiany o posiedzeniach komisji, a o przebiegu postępowania dowiadywał się z mediów. O tym, że postępowanie może być stronnicze, pisała też w w 2024 roku Wirtualna Polska. „Z materiałów postępowania wynika, że do rozstrzygnięcia sporu PAN świadomie wyznaczyła naukowców, którzy wcześniej atakowali publicystę” – alarmował portal.

Rada Doskonałości Naukowej ostro krytykuje uchwałę ISP PAN

I ustalenia Wirtualnej Polski zdaje się potwierdzać uchwała Rady Doskonałości Naukowej, która zdecydowała o uchyleniu decyzji o odebraniu stopnia doktora i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Sprawę jako pierwszy opisał portal WirtualneMedia.pl. Nam udało się potwierdzić tę informację i dotrzeć do decyzji Rady Doskonałości Naukowej. Liczy ona – z uzasadnieniem – osiem stron. I jej argumenty brzmią bardzo poważnie.

12 członków

prezydium Rady Doskonałości Naukowe głosowało za zwróceniem uchwały do ponownego rozpaterzenia.

Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

„Rozpatrując odwołanie, po zbadaniu całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że uchwała nr 62 Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o nadaniu stopnia doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji Panu Jackowi Bartosiakowi została podpisana wyłącznie przez Przewodniczącego organu I instancji” – brzmi jeden z argumentów. Zdaniem Rady Doskonałości Naukowej z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że pod tego typu rozstrzygnięciami podpisać się powinny wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu.

Czytaj więcej

Polska Akademia Nauk
Samorząd i administracja
Po zmianie prawa Polska Akademia Nauk boi się o autonomię i przejęcia majątku

Skoro pod decyzją nie powinien podpisać się wyłącznie przewodniczący, ile podpisów brakuje? Tu jest kolejna wątpliwość. Jak zauważa Rada Doskonałości Naukowej, w protokole posiedzenia odnotowano, że uprawnione do głosowania były 43 osoby, choć skład organu pierwszej instancji liczył 45 osób. „Nie jest jasne na jakiej zasadzie organ I instancji określił liczbę osób uprawnionych do głosowania i ewentualnie nie dopuścił do głosowania 2 członków tego organu” – pisze RDN.

Kolejne zastrzeżenia RDN brzmią jeszcze poważniej. Rada stwierdza, że komisję, mającą zająć się doktoratem Bartosiaka, powołano bez określenia czasu i zakresu jej umocowania, a następnie – niezgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – powołano do niej ekspertów, którzy nie są członkami ani pracownikami organu pierwszej instancji. A następnie – jak zauważa RDN – z postępowania nie wykluczono biegłych, „co do których z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że zachodziły przesłanki określone w art. 24 par. 3 k.p.a.”. Czyli innymi słowy: tych, co do których nie było gwarancji bezstronności.

Jacek Bartosiak uważa decyzję Rady Doskonałości Naukowej za potwierdzenie swojej argumentacji

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Bartosiak mówi, że decyzja Rady Doskonałości Naukowej jest potwierdzeniem wszystkich argumentów, które formułował przed rokiem. – Mówiąc wprost: było to postępowanie prowadzone na chama, z połamaniem wszystkich możliwych zasad, przypominające sąd kapturowy – komentuje. – Rada Doskonałości Naukowej stwierdziła najpoważniejsze nieprawidłowości, jakie tylko można sobie wyobrazić: pozbawienie prawa strony do głosu, brak wyłączenia stronniczych ekspertów. Jest to decyzja absolutnie miażdżąca dla ISP PAN. Niepodpisanie decyzji przez wszystkie osoby do tego zobowiązane świadczy o tym, że po prostu nie chciały wziąć za to odpowiedzialności – dodaje, zauważając, że członkowie Rady Doskonałości Naukowej podjęli decyzję jednogłośnie.

To przypominało sąd kapturowy

Jacek Bartosiak o uchwale ISP PAN

Jakie teraz kroki podejmie Instytut Studiów Politycznych PAN? Rzecznik Polskiej Akademii Nauk Robert Papliński mówi, że decyzja nie jest jeszcze prawomocna. – Została wysłana do pełnomocnika pana Jacka Bartosiaka w dniu 26 września. Choć jest dla niego korzystna, formalnie przysługuje mu 30 dni na jej zaskarżenie. Jeśli jej nie zaskarży, dopiero wówczas trafi ona do ISP PAN – wyjaśnia.

Jacek Bartosiak jest przekonany, że uda mu się zachować stopień doktora. – Zresztą mój doktorat przeczytało kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Niech sami ocenią, czy zasługuję na ten stopień – dodaje.

Organizacje Polska Akademia Nauk (PAN) nauka Jacek Bartosiak

