Przedstawiciele Kraków Airport przekazali reporterowi RMF FM, że w czasie przygotowania do startu pilot maszyny zauważył w kabinie dym nieznanego pochodzenia. Zgodnie z procedurami zdecydował o ewakuacji zarówno pasażerów jak i załogi.

Doniesienia te potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. – Ze wstępnych informacji, jakie posiadam, wynika, że obsługa samolotu zauważyła dym w jego kabinie – poinformowała.

Samolot uziemiony, pasażerowie czekają w terminalu

– W tej chwili przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Pasażerowie zostali przetransportowani z powrotem do terminalu, a maszyna jest sprawdzana przez służby – poinformowała.

Rzeczniczka dodała, że ruch na lotnisku odbywa się normalnie. Samolot zatrzymał się na płycie, nie blokuje ruchu. Lot do Bristolu jest mocno opóźniony, przewoźnik zdecyduje czy konieczne będzie podstawienie innego samolotu.