Od szkoły podstawowej powinniśmy ćwiczyć najmłodszych, nie strasząc oczywiście. Uczyć różnych umiejętności, które w dawnych czasach choćby ćwiczyło harcerstwo: jak poradzić sobie, jeśli przez trzy dni nie będzie działał telefon komórkowy. Skąd wziąć informacje, jak je przekazać, jak zadbać o najbliższych. Znajomi emerytowani żołnierze GROM opowiadali, że jak oni pomagali w czasie powodzi, to największym problemem było to, że nie było elektryczności, czyli przestały działać telefony komórkowe. I ludzie nie wiedzieli, co mają robić i zżerała ich panika. Po trzech dniach, nie mając żadnych informacji, mimo że mieli wodę, mieli produkty żywnościowe, to byli w takim dygocie, bo nie wiedzieli, co się dzieje. Więc powinniśmy ćwiczyć takie rzeczy i wiedzieć np., skąd się bierze informacje.

Rusza właśnie druga edycja programu „Liderzy jutra” w Muzeum Powstania Warszawskiego. Skąd ten pomysł?

Kilka lat temu, podczas swojego ostatniego wystąpienia i swojej rocznicy, generał Zbigniew Ścibor-Rylski, przemawiając w Muzeum Powstania Warszawskiego, zwrócił się do młodych ludzi, do harcerzy, wolontariuszy i powiedział do nich, że wśród nich jest być może przyszły minister, być może przyszły premier, a może nawet przyszły prezydent. Mówił, że stoi przed nimi takie zadanie: „Uczcie się, zdobywajcie kompetencje, uczcie się języków, uczcie się tego, co uważacie za ważne. Byście mogli stworzyć Polskę, która będzie Polską waszych marzeń”.

I ten pomysł długo w nas pracował. I dlatego postanowiliśmy otworzyć taki program dla studentów ostatnich lat i dla tych, którzy skończyli już studia, ale planują jeszcze się rozwijać. Program uczenia, kim jest lider, spotkania z różnymi liderami, rozmowy o tym, jak zmienia się obecnie świat. Ale też uczenia realizmu. Jednym z dzisiejszych problemów jest sposób, w jaki social media pokazują nam świat, bo one zwykle prezentują nam dwa rodzaje informacji. Takie, które są zgodne z naszymi wyobrażeniami o świecie – i całkowicie przeciwne. To są te mechanizmy aktywizowania uczestników debaty. Ale to jest całkowity fałsz. Ten podział, który wyostrza spór o świat, który tworzy z polityki spór cywilizacyjny, nie jest projektem, który dotyczy wszystkich ludzi. To też nie jest prawda o rządzeniu Polską. I chcemy z ludźmi rozmawiać o tym, jaki świat jest naprawdę. Jak się tym światem rządzi, jak się do tego przygotowuje.

Uprawianie polityki jest takie samo od czasów, kiedy zaczęli uprawiać ją Grecy. Więc mówimy też o kulisach polityki, ale też o tym, na czym polega uczciwe informowanie, prawdziwe dziennikarstwo, czym jest zdobywanie informacji, własne ocenianie.

Jakie wnioski płyną z pierwszej edycji programu?

Łącznie 87 proc. uczestników zdecydowałoby się polecić swoim przyjaciołom udział w następnych edycjach. I zresztą wielu z nich, jak ogłosiliśmy tę edycję, powiedziało, że chce wziąć jeszcze raz udział, bo zmienili się ci, którzy będą się spotykać z młodymi ludźmi, zmienili się ci, którzy będą szkolić, bo oczywiście ten program jest bardzo różny. Od polityki zagranicznej po dziennikarstwo, psychologię internetu i współczesne wyzwania technologiczne. To może się przydać przyszłym liderom, by jeszcze lepiej rozumieli, że bycie liderem to nie są sztuczki socjotechniczne, to nie tylko sztuka prowadzenia sporów, erystyka, ale wiara w to, co się robi, w wartość budowania relacji. Nie da się zostać liderem – takim w rozumieniu naszych bohaterów, powstańców warszawskich, cichociemnych, tych, do których się odwołujemy – bez posiadania przyjaciół, ludzi, którzy sobie ufają.