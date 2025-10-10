Aktualizacja: 10.10.2025 11:01 Publikacja: 10.10.2025 10:25
Mirosław Chojecki
O jego śmierci poinformowało Stowarzyszenie Wolnego Słowa, którego był inicjatorem i prezesem honorowym.
Mirosław Chojecki (urodzony w 1949 roku), z wykształcenia był chemikiem. W trakcie wydarzeń marcowych w 1968 uczestniczył w strajku studentów na Politechnice Warszawskiej, za co został usunięty z uczelni. Od 1967 do 1972 należał do Zrzeszenia Studentów Polskich.
W 1974 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Do 1976 roku był pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie, skąd został usunięty za pomoc represjonowanym robotnikom Ursusa i Radomia.
W październiku 1976 r. został członkiem Komitetu Obrony Robotników. Zajął się działalnością wydawniczą, uruchamiając we wrześniu 1977 roku Niezależną Oficynę Wydawniczą NOWa, największe wydawnictwo, działające poza cenzurą.
W marcu 1980 został tymczasowo aresztowany, prowadził głodówkę protestacyjną. W maju m.in. w jego obronie protest podjęła grupa opozycjonistów w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Po procesie został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu.
W trakcie wydarzeń sierpniowych w 1980 organizował druk publikacji drugiego obiegu. Został ponownie zatrzymany, zwolniono go po podpisaniu porozumień sierpniowych. W tym samym roku został członkiem „Solidarności”.
W październiku 1981 wyjechał za granicę, gdzie zastało go wprowadzenie stanu wojennego. Na początku 1982 roku zamieszkał w Paryżu, wydawał tam m.in. miesięcznik „Kontakt”, produkował filmy poświęcone najnowszej historii Polski i organizował pomoc dla podziemia w Polsce. Współpracował m.in. z Jerzym Giedroyciem.
Do Polski wrócił w 1990. Współtworzył pierwszą komercyjną stację telewizyjną NTW, założył też Grupę Filmową „Kontakt”. Był m.in. doradcą ministra kultury.
Zainicjował powstanie Stowarzyszenia Wolnego Słowa, został prezesem honorowym tej organizacji.
W 2005 był członkiem honorowego komitetu Donalda Tuska w trakcie kampanii prezydenckiej. W listopadzie 2024 wszedł w skład komitetu obywatelskiego wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta RP w wyborach w 2025.
Mirosław Chojecki został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2022 roku Andrzej Duda odznaczył go również Orderem Orła Białego. „Byłem członkiem Komitetu Obrony Robotników, współorganizatorem Niezależnej Oficyny Wydawniczej, która w podziemiu wydała ponad 500 tytułów. Nazywaliśmy się zawsze opozycją demokratyczną. Toteż ja i spora część mojego środowiska jesteśmy przywiązani zarówno do ideałów niepodległości naszego kraju, jak i do demokracji, która równoznaczna jest z państwem prawa” – mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową.
