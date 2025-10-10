O jego śmierci poinformowało Stowarzyszenie Wolnego Słowa, którego był inicjatorem i prezesem honorowym.

Reklama Reklama

Mirosław Chojecki (urodzony w 1949 roku), z wykształcenia był chemikiem. W trakcie wydarzeń marcowych w 1968 uczestniczył w strajku studentów na Politechnice Warszawskiej, za co został usunięty z uczelni. Od 1967 do 1972 należał do Zrzeszenia Studentów Polskich.

W 1974 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Do 1976 roku był pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie, skąd został usunięty za pomoc represjonowanym robotnikom Ursusa i Radomia.

Czytaj więcej Publicystyka Mirosław Chojecki: Niedobra lekcja dla społeczeństwa Koalicja, która objęła w grudniu ubiegłego roku władzę w Polsce, stworzyła szereg szybkich i groź...

Członek KOR od 1976 r.

W październiku 1976 r. został członkiem Komitetu Obrony Robotników. Zajął się działalnością wydawniczą, uruchamiając we wrześniu 1977 roku Niezależną Oficynę Wydawniczą NOWa, największe wydawnictwo, działające poza cenzurą.