Nie żyje Mirosław Chojecki, członek KOR, współtwórca niezależnego ruchu wydawniczego w PRL

Zmarł Mirosław Chojecki, współtwórca niezależnego ruchu wydawniczego w PRL, współorganizator Niezależnej Oficyny Wydawniczej.

Publikacja: 10.10.2025 10:25

Foto: PAP/Wojciech Pacewicz

Bartosz Lewicki

O jego śmierci poinformowało Stowarzyszenie Wolnego Słowa, którego był inicjatorem i prezesem honorowym.

Mirosław Chojecki (urodzony w 1949 roku), z wykształcenia był chemikiem. W trakcie wydarzeń marcowych w 1968 uczestniczył w strajku studentów na Politechnice Warszawskiej, za co został usunięty z uczelni. Od 1967 do 1972 należał do Zrzeszenia Studentów Polskich.

W 1974 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Do 1976 roku był pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie, skąd został usunięty za pomoc represjonowanym robotnikom Ursusa i Radomia.

Mirosław Chojecki
Publicystyka
Mirosław Chojecki: Niedobra lekcja dla społeczeństwa

Członek KOR od 1976 r.

W październiku 1976 r. został członkiem Komitetu Obrony Robotników. Zajął się działalnością wydawniczą, uruchamiając we wrześniu 1977 roku Niezależną Oficynę Wydawniczą NOWa, największe wydawnictwo, działające poza cenzurą. 

W marcu 1980 został tymczasowo aresztowany, prowadził głodówkę protestacyjną. W maju m.in. w jego obronie protest podjęła grupa opozycjonistów w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Po procesie został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu.

W trakcie wydarzeń sierpniowych w 1980 organizował druk publikacji drugiego obiegu. Został ponownie zatrzymany, zwolniono go po podpisaniu porozumień sierpniowych. W tym samym roku został członkiem „Solidarności”.

#RZECZoPOLITYCE: Elżbieta Borowska, Mirosław Chojecki
Polityka
#RZECZoPOLITYCE: Elżbieta Borowska, Mirosław Chojecki

Stan wojenny, „Kontakt" w Paryżu i Stowarzyszenie Wolnego Słowa

W październiku 1981 wyjechał za granicę, gdzie zastało go wprowadzenie stanu wojennego. Na początku 1982 roku zamieszkał w Paryżu, wydawał tam m.in. miesięcznik „Kontakt”, produkował filmy poświęcone najnowszej historii Polski i organizował pomoc dla podziemia w Polsce. Współpracował m.in. z Jerzym Giedroyciem.

Do Polski wrócił w 1990. Współtworzył pierwszą komercyjną stację telewizyjną NTW, założył też Grupę Filmową „Kontakt”. Był m.in. doradcą ministra kultury.

Zainicjował powstanie Stowarzyszenia Wolnego Słowa, został prezesem honorowym tej organizacji.

W 2005 był członkiem honorowego komitetu Donalda Tuska w trakcie kampanii prezydenckiej. W listopadzie 2024 wszedł w skład komitetu obywatelskiego wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta RP w wyborach w 2025.

Mirosław Chojecki został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2022 roku Andrzej Duda odznaczył go również Orderem Orła Białego. „Byłem członkiem Komitetu Obrony Robotników, współorganizatorem Niezależnej Oficyny Wydawniczej, która w podziemiu wydała ponad 500 tytułów. Nazywaliśmy się zawsze opozycją demokratyczną. Toteż ja i spora część mojego środowiska jesteśmy przywiązani zarówno do ideałów niepodległości naszego kraju, jak i do demokracji, która równoznaczna jest z państwem prawa” – mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową. 

Źródło: rp.pl

śmierć

