Jak zauważa, wspomnianych ekspertów w Polsce jest zresztą stosunkowo niewielu, więc koronerów ostatecznie może zabraknąć. Lekarze rodzinni mają zaś ogromne doświadczenie pracy z pacjentami cierpiącymi na różne choroby, które niejednokrotnie stają się przyczynami ich zgonów. – Trzeba też zauważyć, że przepisy miałyby wejść w życie dopiero od 2027 r. Nie wiem, dlaczego musimy czekać na nie tak długo, zwłaszcza że temat jest dyskutowany od lat i rozwiązania są bardzo oczekiwane przez środowisko medyczne – podkreśla.

Elektronizacja kart zgonu i – zgodnie z deklaracjami – brak obciążeń finansów dla samorządów

Radca prawny Urszula Łysoń, współpracująca z Kancelarią dla Samorządu, uważa że wprowadzenie instytucji koronera pozwoli uniknąć sytuacji, z którymi dziś mamy do czynienia nagminnie, kiedy to np. podopieczny domu pomocy społecznej czy schroniska dla osób bezdomnych umiera poza godzinami pracy przychodni, więc na lekarza personel czeka czasem przez całą noc. – Karetki z załogami medycznymi wyjeżdżają bowiem do żywych, a liczba medyków jest ograniczona – przypomina.

Ekspertka pozytywnie ocenia również fakt, że samorządy – zgodnie z zapowiedziami – nie poniosą dodatkowych kosztów opłacenia koronerów. Będzie to obowiązek wojewodów, którzy otrzymają na ten cel środki z budżetu państwa. Jak zauważa nowelizacja przyniesie też wiele poważnych zmian w ustawie o aktach stanu cywilnego, co będzie już wymagało od samorządów dużego zaangażowania, m.in. szkolenia pracowników urzędów.

– Przede wszystkim wprowadzona zostanie elektronizacja kart zgonu, a dokumenty w takiej formie będą już wystawiane przez koronerów, bezpośrednio rejestrowane w systemie teleinformatycznym i przekazywane do urzędów stanu cywilnego – wyjaśnia mec. Łysoń. – Jedynie w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL ich zgon będzie trzeba do urzędów zgłaszać – dodaje.

Prezes izby branży pogrzebowej: dziś stwierdzanie zgonu trwa nawet kilkanaście godzin; procedury się przeciągają, a bliscy nie mogą zorganizować ceremonii pożegnalnej

Również Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, podkreśla że reprezentowany przez niego sektor wciąż boryka się z problemami dotyczącymi stwierdzania zgonów. – Dzisiaj niejednokrotnie trwa to kilka lub kilkanaście godzin, co jest uciążliwe przede wszystkim dla rodziny osoby zmarłej, ale utrudnia nam też pracę. Nawet jeśli lekarz pogotowia ratunkowego czy ratownik medyczny wystawi zaświadczenie o stwierdzeniu zgonu, kolejnego dnia bliscy i tak muszą odebrać kartę zgonu u lekarza rodzinnego. Procedury trwają, a przed ich ukończeniem ceremonia pogrzebowa przecież nie może się odbyć – wyjaśnia. I przewiduje, że jeśli projektowane zmiany wejdą w życie, działania w jego branży również będą przebiegać sprawniej.