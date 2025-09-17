W tej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierował wystąpienie do do minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Zaznacza w nim, że nie kwestionuje racjonalnych celów funkcjonowania Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jako instrumentu społecznej kontroli, umożliwiającego m.in. weryfikację przez pacjentów podmiotów i osób wykonujących działalność leczniczą.

Reklama Reklama

Od uciążliwego marketingu po akty przemocy

Zastrzeżenia Prezesa UODO budzi natomiast zakres danych udostępnianych w rejestrze. W piśmie podkreśla, że osoby prowadzące działalność leczniczą czy praktyki medyczne – równolegle do tego, że ich dane są jawne w RPWDL – pozostają pod ochroną prawną Konstytucji, ale również rozporządzenia 2016/679, czyli RODO. Tymczasem każda osoba z poziomu przeglądarki internetowej może uzyskać dostęp do informacji o tych podmiotach, w zakresie m.in. imion i nazwisk, numerów NIP, REGON, adresu korespondencyjnego, adresu miejsca udzielania świadczeń.

Prezes UODO zwraca uwagę na niebezpieczeństwa z tym związane. "Publiczny dostęp np. do adresu domu rodzinnego może prowadzić do wielu zagrożeń, począwszy od uciążliwego marketingu, kradzieży, na aktach przemocy kończąc. A niedawne incydenty związane z agresją wymierzoną w pracowników medycznych pokazują, że należą oni do grupy szczególnie narażonej na tego rodzaju ryzyka" – podkreślono w piśmie. Zauważono również, że dane powszechnie dostępne w różnego rodzaju rejestrach publicznych są dziś często wykorzystywane choćby do łączenia z innymi danymi poprzez automatyczne pobieranie informacji z sieci.

Prezes UODO: ograniczyć ogólnodostępność RPWDL

W ocenie Prezesa UODO należałoby rozważyć wprowadzenie regulacji ograniczającej powszechny dostęp do danych osobowych z RPWDL. Jak pisze, jednym z rozwiązań mogłoby być wprowadzenie fakultatywności po stronie osób, których wpis dotyczy, co do zamieszczania danych adresowych, tj. adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego oraz miejsca udzielania świadczeń, jeśli jest ono tożsame z miejscem stałego pobytu, a także co do danych kontaktowych.