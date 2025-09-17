Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Prezes UODO wystąpił do minister zdrowia. Chodzi o bezpieczeństwo lekarzy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych postuluje ograniczenie powszechnego dostępu do danych osobowych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Publikacja: 17.09.2025 10:35

Prezes UODO wystąpił do minister zdrowia. Chodzi o bezpieczeństwo lekarzy

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

W tej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierował wystąpienie do do minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Zaznacza w nim, że nie kwestionuje racjonalnych celów funkcjonowania Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jako instrumentu społecznej kontroli, umożliwiającego m.in. weryfikację przez pacjentów podmiotów i osób wykonujących działalność leczniczą.

Od uciążliwego marketingu po akty przemocy

Zastrzeżenia Prezesa UODO budzi natomiast zakres danych udostępnianych w rejestrze. W piśmie podkreśla, że osoby prowadzące działalność leczniczą czy praktyki medyczne – równolegle do tego, że ich dane są jawne w RPWDL – pozostają pod ochroną prawną Konstytucji, ale również rozporządzenia 2016/679, czyli RODO. Tymczasem każda osoba z poziomu przeglądarki internetowej może uzyskać dostęp do informacji o tych podmiotach, w zakresie m.in. imion i nazwisk, numerów NIP, REGON, adresu korespondencyjnego, adresu miejsca udzielania świadczeń.

Prezes UODO zwraca uwagę na niebezpieczeństwa z tym związane. "Publiczny dostęp np. do adresu domu rodzinnego może prowadzić do wielu zagrożeń, począwszy od uciążliwego marketingu, kradzieży, na aktach przemocy kończąc. A niedawne incydenty związane z agresją wymierzoną w pracowników medycznych pokazują, że należą oni do grupy szczególnie narażonej na tego rodzaju ryzyka" – podkreślono w piśmie. Zauważono również, że dane powszechnie dostępne w różnego rodzaju rejestrach publicznych są dziś często wykorzystywane choćby do łączenia z innymi danymi poprzez automatyczne pobieranie informacji z sieci.

Czytaj więcej

Pacjent będzie mógł zastrzec, w jako sposób będą wykorzystane jego dane zdrowotne
Ochrona zdrowia
Dane medyczne po nowemu: korzyść dla pacjenta, szansa dla biznesu

Prezes UODO: ograniczyć ogólnodostępność RPWDL

W ocenie Prezesa UODO należałoby rozważyć wprowadzenie regulacji ograniczającej powszechny dostęp do danych osobowych z RPWDL. Jak pisze, jednym z rozwiązań mogłoby być wprowadzenie fakultatywności po stronie osób, których wpis dotyczy, co do zamieszczania danych adresowych, tj. adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego oraz miejsca udzielania świadczeń, jeśli jest ono tożsame z miejscem stałego pobytu, a także co do danych kontaktowych. 

Reklama
Reklama

Co więcej, zdaniem Prezesa UODO ogólnodostępność rejestru powinna zostać ograniczona do najbardziej istotnych danych, pozwalających na weryfikację osoby czy podmiotu świadczącego usługi pod względem posiadanych uprawnień (np. wpis do okręgowego rejestru lekarzy, numer prawa wykonywania zawodu). "Inne dane mogłyby być udostępniane wyłącznie w trybie wnioskowym oraz w przypadkach określonych ustawowo (gdy przez wnioskującego zostanie wykazany interes prawny w posiadaniu danych bardziej szczegółowych)" - dodano. 

W ostatnim czasie w tej sprawie apelowała także Naczelna Rada Lekarska, zwracając uwagę na swoje obawy o bezpieczeństwo lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne, które z mocy przepisów ustawy o działalności leczniczej muszą być wpisane do RPWDL.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Zdrowia Zdrowie Lekarze Dane Osobowe Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

W tej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierował wystąpienie do do minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Zaznacza w nim, że nie kwestionuje racjonalnych celów funkcjonowania Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jako instrumentu społecznej kontroli, umożliwiającego m.in. weryfikację przez pacjentów podmiotów i osób wykonujących działalność leczniczą.

Od uciążliwego marketingu po akty przemocy

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Praca, Emerytury i renty
Szef opublikował zdjęcie „chorej” pracownicy na weselu. Ekspert: „Nie zastanowił się”
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Podatki
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Były prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego sędzia Piotr Prusinowski
Sądy i trybunały
Piotr Prusinowski: W Sądzie Najwyższym pozostaje tylko zgasić światło
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Minister Waldemar Żurek nie posłuchał kolegiów. Są kolejne dymisje w sądach
Reklama
Reklama
e-Wydanie