Dane medyczne po nowemu: korzyść dla pacjenta, szansa dla biznesu

Wykorzystanie danych medycznych może stwarzać szansę dla europejskiego biznesu i nauki, jeżeli chodzi o podniesienie poziomu innowacyjności i przyspieszenie badań nad nowymi lekami czy technologiami medycznymi. – Na pewno jest to duże usprawnienie. Organy ds. dostępu do danych dotyczących zdrowia będą publikować katalog dostępnych zbiorów, więc jeśli jakiś podmiot potrzebuje konkretnych danych do badań, będzie mógł skorzystać z tych informacji – wskazuje Łakomiec. W tym kontekście znaczenia nabiera wprowadzenie mechanizmu opt-out w wykorzystywaniu danych, czyli systemu, w którym dane mogą być przetwarzane do celów wtórnych, chyba że osoba zgłosi sprzeciw. To odejście od modelu, w którym potrzebna jest wcześniejsza zgoda (opt-in) pacjenta, a to może oznaczać zwiększenie ilości dostępnych danych.

Jak uzupełnia Łakomiec, procedura dotycząca dostępu nie jest jednak łatwa i została opatrzona wieloma bezpiecznikami, które są konieczne ze względu na to, jak wrażliwe dane są przetwarzane, i że stawką w nowym systemie jest niekiedy już nadwyrężone zaufanie do ochrony zdrowia. – Ważne, żeby skupiać się nie tylko na wyrafinowanej i bardzo złożonej stronie technicznej EHDS, ale także na tym, że to dane żyjących osób, pacjentów czy uczestników badań, o których zaufanie trzeba dbać i których prawa i wybory trzeba szanować – mówi.

Trudne wdrożenie

Wdrożenie EHDS wiąże się z szeregiem wyzwań. Jak tłumaczy Łukasz Sosnowski, jednym z kluczowych jest zapewnienie interoperacyjności technicznej, czyli zdolności systemów informatycznych w różnych krajach do współpracy i wymiany danych w zrozumiałej formie. – Choć istnieją uznane standardy, ich implementacja bywa rozbieżna. Potrzebujemy wspólnego, konsekwentnego podejścia – i takie prace już trwają, m.in. w ramach projektów europejskich – mówi.

Równie istotna jest jakość danych – nie wystarczy ich cyfrowa forma. Muszą być uporządkowane, aby można je było automatycznie analizować i bezpiecznie wymieniać między systemami. – Dziś często mamy do czynienia z cyfrowymi dokumentami, które de facto są skanami lub niestrukturalnymi plikami tekstowymi, a to nie rozwiązuje problemu – wskazuje ekspert. Do tego dochodzi potrzeba synchronizacji wdrożeń we wszystkich państwach członkowskich – EHDS będzie miał sens tylko wtedy, gdy zadziała w całej Unii, a nie w wybranych krajach. W przeciwnym razie wartość dla pacjenta i systemu będzie ograniczona.

Jak wskazuje Wojciech Demediuk, dyrektor Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, rozporządzenia o EHDS nie da się wdrożyć bezpośrednio, dlatego zmiany w prawie polskim będą nieuniknione. – Zidentyfikowaliśmy już główne obszary tych zmian, a przynajmniej te, które będą konieczne w ciągu najbliższych dwóch lat – mówi. W tym czasie – tłumaczy Demediuk – każde państwo członkowskie UE musi wskazać trzy organy.