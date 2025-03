Dane, które lekarz podstawowej opieki zdrowotnej musi przekazać do NFZ, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. § 6 ust. 2 stanowi, że w przypadku świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawcy przekazują dane dotyczące udzielonego świadczenia. Według ust. 3 pkt 4 i 5 dane te obejmują między innymi informację o masie ciała i wzroście świadczeniobiorcy oraz informację dotyczącą używania przez świadczeniobiorcę wyrobów tytoniowych – co najmniej w przypadku pierwszej porady w danym roku kalendarzowym u świadczeniodawcy.

Brak danych o wadze i paleniu zablokuje rozliczenie części świadczeń?

Obowiązek przekazywania danych o między innymi wadze, wzroście oraz paleniu tytoniu przez pacjentów istnieje już od 2020 roku, jednak do tej pory nie był egzekwowany. Lekarze, którzy nie pozyskiwali wymaganych informacji, otrzymywali zazwyczaj ostrzeżenie. Ma się to jednak skończyć od 2025 roku. Do marca trwa okres przejściowy, jednak od tej daty w przypadku nieprzekazania danych nastąpi blokada możliwości sprawozdania oraz rozliczenia części świadczeń.

„Precedens obrotu danymi wrażliwymi”: Lekarze wnioskują o zniesienie obowiązku

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP) w specjalnym komunikacie opublikowanym 17 lutego, wnioskuje, by znieść obowiązek przekazywania wskazywanych danych. Informacje o stosowaniu używek czy dane antropometryczne są częścią badania lekarskiego, jednak to dane wrażliwe, które objęte są tajemnicą lekarską, ich ujawnienie powinno więc mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach.

Jak czytamy w stanowisku Prezydium Zarządu Głównego KLRwP w sprawie rezygnacji z wymogu walidacji świadczeń o masę ciała, wzrost i status używania wyrobów tytoniowych przez pacjenta, w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej podstawową formą opłaty jest stawka kapitacyjna, której wypłata jest powiązana wyłącznie ze złożeniem deklaracji wyboru.