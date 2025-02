Wyższa kwota zasiłku dla pracowników na L4. Jak zmieniły się stawki?

Pracownik może liczyć na chorobowe w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru tylko, jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana:

wypadkiem w drodze lub z pracy,

chorobą w trakcie ciąży,

badaniami lekarskim przewidzianymi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegiem pobrania komórek, tkanek i narządów

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Grypowy paraliż polskich szkół. Czy jest komu uczyć? Grypa i braki kadrowe w szkołach to mieszanka wybuchowa. Bo przy takiej skali zachorowań jak obecnie i przy takich brakach kadrowych w oświacie wystarczy, że na L4 pójdzie tylko kilka osób, a w szkole nie będzie nie tylko lekcji, ale także należytej opieki nad dzieckiem.

Jak obliczyć wysokość chorobowego?

W przypadku zarobków na poziomie płacy minimalnej podstawa wymiaru zasiłku, czyli kwota 4666 zł brutto pomniejszona o 13,71 proc. wyniesie 4026,29 zł. Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego przysługującego za 1 dzień należy podzielić ją przez 30 dni. Daje to kwotę 134,21 zł dziennie. W ubiegłym roku wynosiła ona 123,68 zł, czyli o około 10 zł mniej. Dotyczy to jednak sytuacji, w której pracownikowi przysługuje 100 proc. podstawy wynagrodzenia chorobowego. Jeśli ma on prawo do 80 proc. podstawy, dziennie otrzyma 107,37 zł. W przypadku tygodniowego zwolnienia daje to kwotę 751,56 zł, czyli o około 60 zł więcej niż w 2024 roku.



Kiedy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy?

Osoby pracujące na umowę o pracę są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, natomiast osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą przystąpić do niego dobrowolnie.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę po 30 dniach nieprzerwanego opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Jest to tzw. okres wyczekiwania. W przypadku osób odprowadzających składki na ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie lub samozatrudnionych czas ten wynosi 90 dni.