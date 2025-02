– Nauczyciele powinni mieć minimum 15 proc. podwyższenia wynagrodzenia. Pani ministra edukacji napisała zresztą przed utworzeniem budżetu do ministra finansów, by wynosiły one 10 proc. Czyli to jest jasny sygnał, że również ministerstwo uważa, że 5 proc. to jest dużo za mało. Widzimy, jaka jest inflacja, Trudno mówić o podwyżce, to raczej waloryzacja – mówi Urszula Woźniak.

Każdy sezon infekcyjny to wyzwanie dla szkół

W zwyczajnych sytuacjach szkoły sobie jakoś radzą. Nauczyciele chętnie biorą dodatkowe godziny, bo choć mówią o przemęczeniu, są to dla nich dodatkowe pieniądze. Problem robi się w sezonie chorobowym – zwłaszcza tak intensywnym jak w tym roku. Szef Sanepidu Paweł Grzesiowski mówił niedawno w programie „Rzecz o polityce”, że do końca lutego zachorowania na grypę będą utrzymywały się na poziomie 150 tys. tygodniowo. A ostatni lekki spadek w statystykach spowodowany był feriami w dwóch największych województwach – mazowieckim i dolnośląskim. Teraz ferie się w nich skończyły, więc ryzyko transmisji wirusa jest wyższe.

Szkoły już informują o kłopotach z kadrą. Bo jeśli zachoruje pięcioro nauczycieli pracujących w zasadzie na dwóch etatach, to tak jakby do szkoły nie przyszło dziesięcioro pracowników. Co wtedy? Albo odwołane lekcje i przerzucenie problemu z opieką na rodziców, albo łączenie klas i organizowanie zajęć opiekuńczych. Bo lekcji w takich warunkach prowadzić się nie da. Ale czy na pewno w takich warunkach można zapewnić bezpieczeństwo dzieciom?