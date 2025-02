Pracownik będący na zwolnieniu będzie mógł jednak wykonywać „czynności incydentalne", których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Chodzi o takie czynności, których zaniechanie mogłoby prowadzić m.in. do znacznych strat finansowych dla pracodawcy czy kontrahenta. Na przykład, jeśli zdarzy się konieczność podpisania faktury, rachunku, listu przewozowego, czy innego dokumentu. Nie będzie się z tym wiązało odebranie prawa do świadczenia chorobowego.

Częściowe L4. Nie będzie całkowitego zakazu pracy

Zasadniczą zmianą w przepisach ma być wprowadzenie możliwości wykonywania pracy podczas przebywania na zasiłku chorobowym. Aktualnie w prawie nie funkcjonuje pojęcie częściowej niezdolności do pracy. Po wejściu w życie nowelizacji będzie to zależało od rodzaju wykonywanej pracy i przyczyny zwolnienia lekarskiego. Na wniosek pracownika lekarz będzie mógł zaznaczyć, że określony rodzaj pracy jest możliwy mimo zwolnienia. Na przykład, jeżeli choroba spowoduje niezdolność do wykonywania pracy fizycznej, nie wykluczy to możliwości wykonywania pracy umysłowej. Będzie to możliwe w przypadku, gdy pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym w co najmniej dwóch miejscach pracy.

Zasady kontroli osób przebywających na zwolnieniu

W celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli, ubezpieczeni przebywający na zwolnieniu będą musieli udostępnić ZUS informację o aktualnym miejscu zamieszkania lub pobytu. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności grozić będzie utrata prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia. Ewentualną nieobecność trzeba będzie udokumentować względami zdrowotnymi lub koniecznością podjęcia „czynności incydentalnych", których wymagały istotne okoliczności.



Zgodnie z projektem ustawy, miejscem wskazanym w zwolnieniu lub zawiadomieniu może być adres pobytu w innym państwie, jeżeli jest to uzasadnione zaleceniami lekarza lub innymi istotnymi okolicznościami.