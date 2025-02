Dręczyła go żona, wyjechał na leczenie do Meksyku. Doniosła do ZUS, który odmówił zasiłku, zdecydował sąd.

Wydając wyrok sąd wziął pod uwagę fakt, że z powodu ogromnego konfliktu z byłą partnerką, dojście do siebie po wywołanej jej zachowaniami traumie – bez zmiany otoczenia - byłoby niemal niemożliwe.

Problemy mężczyzny, który o prawo do zasiłku ostatecznie walczył przed sądem, nasiliły się w trakcie rozwodu z byłą partnerką. Ta zaś – jak ustalono – oskarżała go o molestowanie ich córki, nagrywała i udostępniała jego sesje terapeutyczne, poniżała i nękała. Kobieta miała składać donosy do pracy męża, co skończyło się jego zwolnieniem, a nawet posunąć się do odkręcania kół w jego samochodzie, co z kolei doprowadziło do wypadku. Byłemu partnerowi i dzieciom zostawiła też list pożegnalny, bo planowała popełnienie samobójstwa. W sprawie jej działań wszczęte zostały postępowania karne.

Na zwolnieniu lekarskim pojechał do Meksyku, bo tak kazał psychiatra

Wskutek tych wydarzeń jej mąż nie był zdolny do pracy, cierpiał na zaburzenia adaptacyjne i przez kilka miesięcy musiał leczyć się u psychiatry. Ten rekomendował mu czasową zmianę otoczenia i wyjazd, uznając, że aby zredukować stres musi odciąć się od żony, która w tamtym czasie wynajęła do śledzenia go detektywa.

Na miejsce rehabilitacji wybrał ośrodek prowadzony przez byłego partnera biznesowego. W miejscu tym miał przechodzić zabiegi, chodzić na masaże i jogę oraz spacerować. Przyjmował też leki psychotropowe. Mężczyzna na zwolnieniu chorobowym przebywał w sumie przez trzy tygodnie, zaś za granicą spędził około połowę tego czasu.