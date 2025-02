Dodatki do emerytur i rent od 1 marca 2025. Ile wyniosą po podwyżce?

Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzana jest raz w roku. Jej celem jest ochrona realnej wartości świadczeń. Podwyżka obejmuje emerytury i renty z systemu powszechnego (wypłacane przez ZUS), rolniczego i mundurowego. W 2025 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 5,5 proc. (podstawą do jego określania jest inflacja oraz przeciętne wynagrodzenie). Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, koszt tegorocznej waloryzacji szacuje się na ok. 22,8 mld zł. Od 1 marca br. w górę pójdą także świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz dodatki do emerytur i rent.

Wysokość rent i emerytur po waloryzacji

Od 1 marca najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 97,95 zł i wyniesie 1878,91 zł brutto. Renta socjalna również zostanie podwyższona do kwoty 1878,91 zł brutto. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności wyniesie 1409,18 zł brutto. O 133,06 zł wzrośnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – po podwyżce wyniesie 2552,39 zł.

Wysokość dodatków do rent i emerytur od 1 marca 2025 r.

Jak przypomina PAP, wraz ze wzrostem świadczeń podstawowych wzrosną towarzyszące im dodatki. Oto jak przełoży się to na konkretne kwoty: