ZUS ostrzega przed błędami we wnioskach o rentę wdowią. Dwie najczęstsze pomyłki

Jak poinformowała Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego, cytowana przez serwis samorzad.gov.pl, seniorzy uprawnieni do renty wdowiej mają czas do końca lipca na złożenie wniosku i nie jest istotne to, czy zrobią to teraz, czy za miesiąc, ponieważ wypłata świadczenia rozpocznie się właśnie w lipcu. Istotne jest, by wniosek był wypełniony bezbłędnie.

Reklama

Błędy we wnioskach o rentę wdowią: Na co zwracać uwagę?

Choć czasu jest jeszcze dość dużo, to wielu seniorów złożyło wniosek o rentę wdowią tuż po tym, jak tylko udostępniono taką możliwość. Pośpiech jednak sprawia, że dokument ten nierzadko wypełniany jest błędnie. Bardzo istotne jest dokładne zapoznanie się z treścią i wypełnienie wszystkich rubryk. Przeoczenia i błędne odpowiedzi na pytania mogą być jednoznaczne z negatywną decyzją albo przedłużeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia.

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Ile renty wdowiej dostaniesz? ZUS uruchomił specjalny kalkulator Od 1 stycznia 2025 roku seniorzy mogą składać wnioski o rentę wdowią. Zanim jednak to zrobią, muszą wybrać wariant wypłaty. W podjęciu tej decyzji pomocny może okazać się kalkulator do renty wdowiej udostępniony przez ZUS.

Najczęściej wnioskodawcy błędnie wypełniają rubryki znajdujące się na trzeciej stronie wniosku, w oświadczeniu wnioskodawcy. Bardzo często przy informacji „Mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekują na decyzję w tej sprawie” seniorzy odpowiadają „nie”, a jest to jednoznaczne z tym, że nie spełniają warunku do uzyskania renty wdowiej, a ich wniosek tym samym może zostać odrzucony. Jako że renta wdowia to zbieg świadczeń, jednym z warunków jej otrzymania jest właśnie przyznane inne świadczenie. ZUS wyjaśnia, że ta informacja to miejsce, w którym wnioskodawca oświadcza, że przysługuje mu emerytura, ale z niej nie korzysta, bo wybrał rentę rodzinną, która była korzystniejsza, czy też, że ma przyznaną rentę rodzinną, ale jest ona zawieszona, gdyż otrzymuje wyższą emeryturę. W przypadku, gdy jedno ze świadczeń jest zawieszone, ale prawo do nich jest ustalone, a także gdy wniosek o przyznanie drugiego świadczenia został niedawno złożony, należy zaznaczyć „tak”.

Wnioskodawcy w ten samej rubryce („Mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuję na decyzję w tej sprawie”) pozostawiają również puste pola dotyczące instytucji zagranicznych („nie mam ustalonego prawa do żadnego świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych”; „mam ustalone prawo do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych”; „mam złożony wniosek o świadczenie z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych i czekam na decyzję w tej sprawie”). Ich pominięcie skutkować może postępowaniem wyjaśniającym, które również wydłuża czas rozpatrywania wniosku.