Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Kobiety szturmują ZUS po rentę wdowią. Mężczyźni też mogą ją otrzymać

Blisko 1,08 mln wniosków o rentę wdowią wpłynęło do ZUS do początku sierpnia 2025 r. Dzięki nowym przepisom świadczeniobiorcy zyskają średnio 353,94 zł. - wynika z danych ZUS.

Publikacja: 07.08.2025 17:30

Kobiety szturmują ZUS po rentę wdowią. Mężczyźni też mogą ją otrzymać

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Od 1 stycznia 2025 roku można składać wnioski (na formularzu ERWD) o tzw. rentę wdowią. Jednak jej wypłaty ruszyły dopiero po 1 lipca 2025 r.

Czytaj więcej

Renta wdowia jest wypłacana od lipca 2025 r. Termin złożenia wniosku ma duże znaczenie
Praca, Emerytury i renty
ZUS przypomina o ważnym terminie. Seniorzy mają czas do 31 lipca

Według stanu na 6 sierpnia 2025 r. do ZUS wpłynęło 1 079 500 wniosków o to świadczenie. Aż 88 proc. złożyły kobiety. Najliczniejszą grupę – zarówno wśród pań i panów – stanowiły natomiast osoby w wieku od 81 do 90 lat. A spośród wszystkich wnioskodawców ponad 73,3 proc. to ludzie w wieku od 71 do 90 lat. Wśród wnioskodawców znalazło się też 187 stulatków. 

Większość wniosków seniorzy składali osobiście w placówkach ZUS (76 proc.), 5 proc. wpłynęło za pomocą PUE (Platformy Usług Elektronicznych), a 19 proc. wysłano pocztą.

Czytaj więcej

Renta wdowia będzie wypłacana od 1 lipca 2025 roku
Praca, Emerytury i renty
Zbliża się ważny termin. Nie przegap, by nie stracić pierwszej wypłaty renty wdowiej
Reklama
Reklama

Renta wdowia. Komu przysługuje świadczenie?

Przypomnijmy, że świadczenie przysługuje osobom, które po śmierci małżonka są uprawnione do renty rodzinnej oraz do świadczenia podstawowego, np. emerytury z ZUS, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej czy emerytury policyjnej.

Trzeba też spełnić inne przesłanki. Uprawnionymi są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat – kobiety, a 65 – mężczyźni), pozostawały we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka oraz nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Czytaj więcej

ZUS wysyła emerytom listy. Czego dotyczą?
Praca, Emerytury i renty
Ponad milion seniorów dostanie w lipcu list z ZUS. Chodzi o rentę wdowią

Jak obliczyć rentę wdowią?

Ustawa przewiduje dwa warianty obliczania nowego świadczenia.

W pierwszej opcji osoba uprawniona może pobierać rentę rodzinną oraz docelowo 25 proc. kwoty świadczenia podstawowego. Jest też drugi wariant. Ubezpieczony może otrzymywać świadczenie podstawowe oraz 25 proc. renty rodzinnej.

Czytaj więcej

Duże zainteresowanie rentą wdowią. Największe u kobiet
Praca, Emerytury i renty
Duże zainteresowanie rentą wdowią. Największe u kobiet
Reklama
Reklama

Jest jednak pewien haczyk. Ustawa zakłada, że od 1 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. będzie przysługiwało 15 proc. emerytury małżonki lub małżonka (lub renty rodzinnej), a dopiero od 1 stycznia 2027 r. będzie to wskaźnik docelowy, tj. 25 proc.

Są też pewne ograniczenia kwotowe. Renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury (obecnie 5636,73 zł).

Czytaj więcej

Prawdziwy szał na świadczenie dla seniorów
Praca, Emerytury i renty
Prawdziwy szał na świadczenie dla seniorów

Przyczyny odmowy przyznania renty wdowiej 

Równolegle do wypłat świadczeń przetwarzane są także decyzje odmowne, których łączna liczba aktualnie wynosi 93,9 tys.

Do najczęstszych przyczyn decyzji odmownych należą:

– zbyt wysoka kwota świadczenia aktualnie wypłacanego (powyżej trzykrotności kwoty najniższej emerytury) – 40 tys. przypadków,

Reklama
Reklama

– nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – 24,4 tys. przypadków,

– brak prawa do renty rodzinnej – 17,7 tys. przypadków,

– brak prawa do własnego świadczenia – 16,7 tys. przypadków,

– niepozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka – 748 przypadków,

– zawarcie nowego związku małżeńskiego – 638 przypadków,

Reklama
Reklama

– nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego – 567 przypadków. 

Czytaj więcej

Kto nie otrzyma 14. emerytury? Obowiązuje kryterium finansowe
Praca, Emerytury i renty
Nie wszyscy seniorzy dostaną 14. emeryturę. Komu nie przysługuje świadczenie?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Świadczenia renta wdowia

Od 1 stycznia 2025 roku można składać wnioski (na formularzu ERWD) o tzw. rentę wdowią. Jednak jej wypłaty ruszyły dopiero po 1 lipca 2025 r.

Według stanu na 6 sierpnia 2025 r. do ZUS wpłynęło 1 079 500 wniosków o to świadczenie. Aż 88 proc. złożyły kobiety. Najliczniejszą grupę – zarówno wśród pań i panów – stanowiły natomiast osoby w wieku od 81 do 90 lat. A spośród wszystkich wnioskodawców ponad 73,3 proc. to ludzie w wieku od 71 do 90 lat. Wśród wnioskodawców znalazło się też 187 stulatków. 

Pozostało jeszcze 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ustępujący prezydent Andrzej Duda (P) z żoną Agatą Kornhauser-Dudą (L) na sali posiedzień Sejmu w Wa
Prawo w Polsce
Czym teraz zajmie się Andrzej Duda? Nie wróci na Uniwersytet Jagielloński
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przed rozpoczęciem posiedzenia rządu
Sądy i trybunały
Czy Waldemar Żurek może „czyścić” sądy wbrew sędziom? Prawnicy podzieleni
Waloryzacja 2026. Rząd ustalił, o ile mogą wzrosnąć emerytury od marca
Praca, Emerytury i renty
Wiadomo, o ile mogą wzrosnąć emerytury w 2026 roku. Rząd przyjął rozporządzenie
Kiedy w sierpniu zostanie wypłacone 800 plus?
Praca, Emerytury i renty
Wcześniejsze wypłaty i podwójne świadczenia. 800 plus w sierpniu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Sądy i trybunały
Karol Nawrocki chce nowej konstytucji. „Sędziowie nie są bogami"
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie