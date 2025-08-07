Od 1 stycznia 2025 roku można składać wnioski (na formularzu ERWD) o tzw. rentę wdowią. Jednak jej wypłaty ruszyły dopiero po 1 lipca 2025 r.

Według stanu na 6 sierpnia 2025 r. do ZUS wpłynęło 1 079 500 wniosków o to świadczenie. Aż 88 proc. złożyły kobiety. Najliczniejszą grupę – zarówno wśród pań i panów – stanowiły natomiast osoby w wieku od 81 do 90 lat. A spośród wszystkich wnioskodawców ponad 73,3 proc. to ludzie w wieku od 71 do 90 lat. Wśród wnioskodawców znalazło się też 187 stulatków.

Większość wniosków seniorzy składali osobiście w placówkach ZUS (76 proc.), 5 proc. wpłynęło za pomocą PUE (Platformy Usług Elektronicznych), a 19 proc. wysłano pocztą.