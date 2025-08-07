Aktualizacja: 07.08.2025 17:54 Publikacja: 07.08.2025 17:30
Od 1 stycznia 2025 roku można składać wnioski (na formularzu ERWD) o tzw. rentę wdowią. Jednak jej wypłaty ruszyły dopiero po 1 lipca 2025 r.
Według stanu na 6 sierpnia 2025 r. do ZUS wpłynęło 1 079 500 wniosków o to świadczenie. Aż 88 proc. złożyły kobiety. Najliczniejszą grupę – zarówno wśród pań i panów – stanowiły natomiast osoby w wieku od 81 do 90 lat. A spośród wszystkich wnioskodawców ponad 73,3 proc. to ludzie w wieku od 71 do 90 lat. Wśród wnioskodawców znalazło się też 187 stulatków.
Większość wniosków seniorzy składali osobiście w placówkach ZUS (76 proc.), 5 proc. wpłynęło za pomocą PUE (Platformy Usług Elektronicznych), a 19 proc. wysłano pocztą.
Przypomnijmy, że świadczenie przysługuje osobom, które po śmierci małżonka są uprawnione do renty rodzinnej oraz do świadczenia podstawowego, np. emerytury z ZUS, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej czy emerytury policyjnej.
Trzeba też spełnić inne przesłanki. Uprawnionymi są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat – kobiety, a 65 – mężczyźni), pozostawały we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka oraz nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.
Ustawa przewiduje dwa warianty obliczania nowego świadczenia.
W pierwszej opcji osoba uprawniona może pobierać rentę rodzinną oraz docelowo 25 proc. kwoty świadczenia podstawowego. Jest też drugi wariant. Ubezpieczony może otrzymywać świadczenie podstawowe oraz 25 proc. renty rodzinnej.
Jest jednak pewien haczyk. Ustawa zakłada, że od 1 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. będzie przysługiwało 15 proc. emerytury małżonki lub małżonka (lub renty rodzinnej), a dopiero od 1 stycznia 2027 r. będzie to wskaźnik docelowy, tj. 25 proc.
Są też pewne ograniczenia kwotowe. Renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury (obecnie 5636,73 zł).
Równolegle do wypłat świadczeń przetwarzane są także decyzje odmowne, których łączna liczba aktualnie wynosi 93,9 tys.
Do najczęstszych przyczyn decyzji odmownych należą:
– zbyt wysoka kwota świadczenia aktualnie wypłacanego (powyżej trzykrotności kwoty najniższej emerytury) – 40 tys. przypadków,
– nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – 24,4 tys. przypadków,
– brak prawa do renty rodzinnej – 17,7 tys. przypadków,
– brak prawa do własnego świadczenia – 16,7 tys. przypadków,
– niepozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka – 748 przypadków,
– zawarcie nowego związku małżeńskiego – 638 przypadków,
– nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego – 567 przypadków.
