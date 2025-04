Świadczenie przysługuje osobom, które po śmierci małżonka są uprawnione do renty rodzinnej oraz do świadczenia podstawowego tj. przykładowo emerytury z ZUS, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej czy emerytury policyjnej itp.

Trzeba też spełnić inne przesłanki. Uprawnionymi są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 – mężczyźni), pozostawały we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka oraz nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu (żonie) nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Jak obliczyć rentę wdowią?

Ustawa przewiduje dwa warianty obliczania nowego świadczenia.

W pierwszej opcji, osoba uprawniona może pobierać rentę rodzinną oraz docelowo 25 proc. kwoty świadczenia podstawowego. Jest też drugi wariant. Ubezpieczony może otrzymywać świadczenie podstawowe oraz 25 proc. renty rodzinnej.

Jest jednak pewien haczyk. Ustawa zakłada, że od 1 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. będzie przysługiwało 15 proc. emerytury małżonki lub małżonka (lub renty rodzinnej), a dopiero od 1 stycznia 2027 r. będzie to wskaźnik docelowy, tj. 25 proc.