Osobiście w wybranej placówce lub w Punkcie Obsługi Klienta ZER MSWiA. Wniosek w naszym imieniu może również złożyć pełnomocnik lub osoba sprawująca faktyczną opiekę.

Wysłać pocztą do placówki.

Wysłać za pomocą ePUAP (wymagany profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny) lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

Formularz wniosku jest dostępny m.in. na stronie internetowej ZER MSWiA, w zakładce Załatw sprawę, na stronie ZUS, KRUS oraz w Punktach Obsługi Klienta ZER MSWiA.

Jakie informacje należy podać we wniosku?

Osoby, które mają prawo tylko do jednego świadczenia, ale spełniają warunki do otrzymania drugiego, najpierw muszą złożyć wniosek o drugie świadczenie, a dopiero potem wniosek o rentę wdowią. Chcąc sprawdzić, czy spełniamy warunki do łączenia świadczeń w ramach renty wdowiej, można wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można również skorzystać z kalkulatora przygotowanego przez ZUS, który pozwala obliczyć, jaki wariant zbiegu świadczeń w ramach renty wdowiej jest najkorzystniejszy. Jakie informacje trzeba podać we wniosku?

Dane wnioskodawcy – PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu.

Adres zamieszkania.

Adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce / adres miejsca pobytu (dotyczy osób przebywających obecnie za granicą).

Adres do korespondencji.

Oświadczenia wnioskodawcy – oświadczenie o przyznaniu renty rodzinnej lub złożeniu wniosku i oczekiwaniu na decyzję w tej sprawie (należy wskazać instytucję, która wypłaca rentę), oświadczenie o przyznaniu innego świadczenia emerytalno-rentowego lub złożeniu wniosku i oczekiwaniu na decyzję w tej sprawie (należy wskazać instytucję, która wypłaca świadczenie), oświadczenie o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, oświadczenie dotyczące pozostawania w związku małżeńskim.

Zakres wniosku – należy wskazać, które świadczenie ma być wypłacane w 100 proc. i wybrać sposób wypłaty świadczenia (na rachunek bankowy lub na podany adres).

Na końcu należy wskazać liczbę załączników, wybrać sposób odbioru odpowiedzi oraz podpisać dokument. Jeśli wnioskodawca ma ustalone prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, nie musi załączać żadnych dokumentów.

Dla przypomnienia renta wdowia przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki – osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), bycie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, po którym przysługuje renta rodzinna i nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed osiągnięciem 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna). Aby otrzymać świadczenie, wdowa lub wdowiec nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego po śmierci małżonka, po którym przysługuje renta rodzinna.