Do otrzymania 13. emerytury nie są także uprawnienione osoby, które pobierają tzw. emeryturę olimpijską, czyli utytułowani polscy sportowcy. Im świadczenia wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki.



ZUS nie wypłaci w tym roku 13. emerytury także wtedy, jeśli prawo do świadczeń jest zawieszone na dzień 31 marca 2025 roku. Dotyczy to osób pobierających wcześniejszą emeryturę, które przekroczą limit dodatkowych dochodów.

Kiedy można stracić prawo do 13. emerytury?

Seniorzy, którzy są na wcześniejszej emeryturze i dorabiają do niej, muszą uważać, by nie przekroczyć limitu dodatkowych dochodów. Ich świadczenie może zostać zawieszone, a tym samym stracą również prawo do 13. emerytury. Stanie się tak w przypadku, gdy ich dodatkowe zarobi przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 grudnia 2024 roku renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorobić miesięcznie do pobieranego świadczenia 5713,20 zł brutto, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli zarobią więcej, ich świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, maksymalnie o 890,63 zł. Jeśli natomiast osiągną dodatkowy przychód powyżej 10 610,20 zł brutto, czyli 130 proc. średniej krajowej, ZUS całkowicie zawiesi wypłatę świadczenia. Limity te obowiązują do końca lutego, od 1 marca 2025 roku będą obowiązywać nowe stawki.