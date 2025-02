Prawo do 800 plus można stracić. Komu nie przysługuje świadczenie?

Kiedy można stracić prawo do 800 plus?

Świadczenie 800 plus przyznawane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja. Co roku wymaga więc złożenia wniosku do ZUS na kolejny okres rozliczeniowy. Należy to zrobić od 1 lutego do 30 kwietnia, aby zachować ciągłość wypłat. Jeżeli złożymy wniosek do 30 czerwca, świadczenie zostanie wypłacone nieco później. Rodzice otrzymają je do 31 sierpnia z wyrównaniem od czerwca.

Jeśli jednak wniosek wpłynie do ZUS po 30 czerwca świadczenie będzie wypłacone bez wyrównania, od miesiąca, w którym złożono wniosek. Spóźnienie będzie więc oznaczać utratę świadczenia za okres, w którym się o nie nie ubiegano. Co istotne, rodzice nowo narodzonych dzieci mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Prawo do świadczenia rodzice stracą również w przypadku, jeśli dziecko zostanie umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole.

Kiedy ZUS wypłaci niższe świadczenie 800 plus?

Wypłata świadczenia wychowawczego w kwocie niższej niż 800 zł jest możliwa w dwóch przypadkach. Jeśli dziecko urodzi się lub ukończy 18 lat w trakcie miesiąca rozliczeniowego, ZUS wypłaci kwotę za niepełny miesiąc. Rodzic otrzyma wtedy świadczenie tylko za te dni, za które ono przysługuje.

Drugi przypadek to sytuacja, gdy zgodnie z orzeczeniem sądu rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną w porównywalnych okresach. Wtedy każdemu z nich przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.