Nowe wnioski o 800 plus w 2025 r. Zbliża się ważny termin dla rodziców

Świadczenie wychowawcze 800 plus jest przyznawane na okresy świadczeniowe. Trwają one od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Chcąc przedłużyć świadczenie, każdego roku należy składać nowy wniosek.

Od kiedy można składać wnioski o 800 plus?

Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Rodzina 800+" rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2025 r. Składając dokument w tym terminie, zapewnimy sobie ciągłość wypłat świadczenia. Dzięki temu wypłata w ramach nowego okresu świadczeniowego nastąpi od razu po zakończeniu poprzedniego, czyli w czerwcu.

Osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku, nie tracą prawa do świadczenia, po prostu będą musiały nieco poczekać na środki. W przypadku złożenia dokumentu w terminie od 1 do 31 maja 2025 r. rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 lipca 2025 r., z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli złożymy wniosek od 1 do 30 czerwca 2025 r., świadczenie zostanie wypłacone w terminie do 31 sierpnia 2025 r. z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Składając dokument po 30 czerwca 2025 r., 800 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którym dopiero urodziło się dziecko, mają 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze, licząc od dnia narodzin. W takim przypadku otrzymają środki z wyrównaniem od tej daty.