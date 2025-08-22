Spojrzał na mnie jakby chciał powiedzieć: »Co za głupie pytanie«. Odpowiedział: »Rosja to ogromny kraj i oni zdobywają swój kraj oraz swoje życie poprzez wojny. Oni prowadzą wojny. To jest to, co robią«. I dodał: »Chiny pokonują cię handlem. Rosja pokonuje cię wojną«. To była bardzo interesująca wypowiedź”.

W taki sposób Donald Trump podczas jednej z konferencji prasowych, jeszcze przed swoim spotkaniem na Alasce z Władimirem Putinem, relacjonował swoją rozmowę z „bardzo mądrym człowiekiem”, z którym konsultował się w sprawie trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Chodziło mu o premiera Węgier Viktora Orbána. Tego samego, który po spotkaniu na Alasce stwierdził, że dzięki powrotowi do rozmów USA i Rosji świat stał się bezpieczniejszym miejscem. Wcześniej Orbán, tłumacząc, dlaczego nie podpisał wspólnego stanowiska krajów Unii Europejskiej przed spotkaniem na Alasce, stwierdził, że Ukraina już wojnę przegrała, a Rosja wygrała.