Michał Szułdrzyński: Trump, Putin i kult siły

Historia pokazuje, że nie zawsze wygrywa silniejszy. Rodzimi realiści nie biorą tego pod uwagę.

Publikacja: 22.08.2025 06:00

Michał Szułdrzyński: Trump, Putin i kult siły

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Michał Szułdrzyński

Spojrzał na mnie jakby chciał powiedzieć: »Co za głupie pytanie«. Odpowiedział: »Rosja to ogromny kraj i oni zdobywają swój kraj oraz swoje życie poprzez wojny. Oni prowadzą wojny. To jest to, co robią«. I dodał: »Chiny pokonują cię handlem. Rosja pokonuje cię wojną«. To była bardzo interesująca wypowiedź”.

W taki sposób Donald Trump podczas jednej z konferencji prasowych, jeszcze przed swoim spotkaniem na Alasce z Władimirem Putinem, relacjonował swoją rozmowę z „bardzo mądrym człowiekiem”, z którym konsultował się w sprawie trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Chodziło mu o premiera Węgier Viktora Orbána. Tego samego, który po spotkaniu na Alasce stwierdził, że dzięki powrotowi do rozmów USA i Rosji świat stał się bezpieczniejszym miejscem. Wcześniej Orbán, tłumacząc, dlaczego nie podpisał wspólnego stanowiska krajów Unii Europejskiej przed spotkaniem na Alasce, stwierdził, że Ukraina już wojnę przegrała, a Rosja wygrała.

