Nowe terminy wypłat 800 plus w styczniu 2025. Zmiany w harmonogramie

Natomiast bez zmian świadczenie 800 plus w najbliższym miesiącu zostanie wypłacone:

2 stycznia (czwartek),

7 stycznia (wtorek),

9 stycznia (czwartek),

14 stycznia (wtorek),

16 stycznia (czwartek),

20 stycznia (poniedziałek),

22 stycznia (środa).

Świadczenie wychowawcze 800 plus: Czym jest?

800 plus to świadczenie wychowawcze przysługujące na dziecko do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia. Jest przyznawane w ramach programu „Rodzina 800+” niezależnie od dochodu osiąganego przez rodzinę. Świadczenie to – w początkowej wysokości 500 zł - jest przyznawane od 1 kwietnia 2016 roku. Z kolei od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wzrosła do kwoty 800 zł. Rodzice nie musieli jednak wówczas składać wniosku o podwyższenie świadczenia. Od początku 2024 roku było ono automatycznie wypłacane w wyższej kwocie.

Jak uzyskać świadczenie 800 plus?

Wnioski o 800 plus składać można wyłącznie drogą elektroniczną do ZUS poprzez: