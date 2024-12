Trzy zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w grudniu. Nowe terminy

Czy można otrzymać świadczenie 800 plus w niepełnej wysokości?

Jak przypomina ZUS, w kilku sytuacjach kwota świadczenia może zostać obniżona. Dotyczy to przypadku, w którym dziecko urodzi się lub ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W tych wypadkach kwota świadczenia zostanie podzielona przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu. Otrzymana kwota zostanie pomnożona przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje (i zaokrąglona do 10 groszy w górę). Połowa kwoty świadczenia wychowawczego przysługuje rodzicom sprawującym opiekę naprzemienną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Prawo do otrzymania świadczenia a termin złożenia wniosku

Świadczenie wychowawcze 800 plus jest przyznawane na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca danego roku do 31 maja w roku kolejnym. Przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia warto pamiętać o ważnych terminach. W przypadku wniosku złożonego:

od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, prawo do otrzymania świadczenia będzie przysługiwać od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku,

po 30 czerwca, prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku,

w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka, świadczenia zostanie przyznane od dnia urodzenia dziecka,

w ciągu 3 miesięcy od momentu objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej, prawo do świadczenia zostanie przyznane od dnia, w którym dziecko objęto opieką, przysposobiono lub umieszczono w danej instytucji.

Komu przysługuje świadczenie 800+?

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Przysługuje rodzicom dziecka lub opiekunowi faktycznemu – o ile dziecko mieszka wspólnie z rodzicem/opiekunem i jest przez niego utrzymywane. Świadczenie 800 plus mogą również pobierać osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunowie prawni, a także (na określonych warunkach) dyrektorzy domu pomocy społecznej. Prawo do świadczenia nie zostanie przyznane m.in. dzieciom: pełnoletnim z ustalonym prawem do świadczenia 800 plus na własne dziecko; pozostającym w związku małżeńskim; przebywającym w instytucji, która zapewnia bezpłatnie pełne utrzymanie (tu np. szkoła wojskowa lub ośrodek wychowawczy). Warunkiem wykluczającym jest również przysługujące za granicą prawo do podobnego świadczenia na dziecko (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii oraz państw członkowskich UE/EFTA).