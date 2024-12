Wymienione warunki muszą być spełnione łącznie. Prawo do renty wdowiej ustaje w momencie, gdy osoba zawrze nowy związek małżeński.

Ile będzie wynosić renta wdowia?

Do tej pory, gdy jeden z małżonków zmarł, drugi mógł wybrać między zachowaniem swojej emerytury, a rentą rodzinną. Jeśli do renty rodzinnej uprawniona była jedna osoba, wynosiła ona 85 proc. świadczenia zmarłego. W przypadku dwóch osób było to 90 proc., zaś w przypadku trzech lub więcej - 95 proc. Mechanizm, który wejdzie w życie od przyszłego roku jest korzystniejszy. Wdowiec lub wdowa, która ma prawo do renty rodzinnej i własnego świadczenia np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, może wybrać spośród dwóch opcji:

100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia lub

100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

ZUS zapowiada, że od 1 stycznia na oficjalnej stronie internetowej pojawi się kalkulator, który pozwoli na dokonanie samodzielnych obliczeń i tym samym ułatwi wybór korzystniejszej opcji. Renta wdowia ma być zwiększana w kolejnych latach. Od 1 stycznia 2027 r. osoby otrzymają nie 15, a 25 proc. drugiego świadczenia. Suma wypłaconych środków nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury (obecnie limit wynosiłby 5342,88 zł brutto). Jeśli przekroczy tę wartość, renta wdowia zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.