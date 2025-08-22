Pod zdjęciami widać było liczne komentarze mężczyzn o charakterze seksualnym. Niektórzy pisali, że chcieliby „zgwałcić” kobietę na zdjęciu, inni chwalili autorów zdjęć za to, że wykonali je potajemnie.

Włoska pisarka porównuje sprawę grupy „Mia Moglie” do sprawy Dominique'a Pelicota

Sprawę grupy nagłośniła włoska pisarka i scenarzystka Carolina Capria, która napisała w sieci, że to, co zobaczyła na grupie wywołało u niej „mdłości” i „strach”. „Połączenie przemocy z seksualnością jest tak zakorzenione w naszej kulturze, że w publicznie dostępnej grupie mężczyźni pisali (o przemocy wobec kobiet – red.) nie ukrywając swoich nazwisk ani twarzy” – dodała

Fiorella Zabatta z Europejskiej Partii Zielonych napisała w mediach społecznościowych, że grupa nie stanowiła „niewinnej zabawy”, lecz była formą „wirtualnego gwałtu”. „Ta toksyczna idea męskości musi być zwalczana, wszyscy musimy podjąć działania: społeczeństwo obywatelskie i politycy również”.

Od 2019 roku we Włoszech nielegalna jest publikacja zdjęć i nagrań o charakterze seksualnym, które wykonano dla celów prywatnych. Grozi za to do 6 lat więzienia.

Włoskie media informują, że doniesienia policji o grupie „Mia Moglie” przekazało już ponad tysiąc osób.

Niektórzy widzą w całej sprawie podobieństwo do głośnej historii Dominique'a Pelicota, który został niedawno skazany we Francji na 20 lat więzienia za wielokrotne odurzanie i gwałty na swojej byłej żonie Gisèle, a także za umożliwianie kilkudziesięciu obcym mężczyznom gwałcenia jej, gdy była nieprzytomna.