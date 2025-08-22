Aktualizacja: 22.08.2025 06:24 Publikacja: 22.08.2025 06:12
Foto: Adobe Stock
Grupa, przed zamknięciem jej przez administratorów Facebooka, liczyła ok. 32 tysiące członków. Była dostępna na Facebooku jeszcze w ubiegłym tygodniu.
Nagłośnienie sprawy wywołało oburzenie we Włoszech, wywołując obawy, że w internecie istnieje więcej tego typu grup, o których istnieniu opinia publiczna jeszcze się nie dowiedziała. Meta, spółka, do której należy Facebook, poinformowała że usunęła grupę za „naruszenie polityki dotyczącej zakazu seksualnego wykorzystywania osób dorosłych”.
W wydanym komunikacie Meta zapewnia, że „nie pozwala na treści, które promują przemoc seksualną, napaści seksualne lub wykorzystywanie seksualne na swoich platformach”.
Czytaj więcej
Dominique Pelicot przez niemal dekadę zorganizował blisko 200 napadów seksualnych na swoją uśpion...
Zrzuty ekranu wykonane przed usunięciem grupy z sieci pokazują, że umieszczano na niej zdjęcia rozebranych kobiet, niektóre wykonane w czasie, gdy ich bohaterka spała albo w sytuacjach intymnych.
Pod zdjęciami widać było liczne komentarze mężczyzn o charakterze seksualnym. Niektórzy pisali, że chcieliby „zgwałcić” kobietę na zdjęciu, inni chwalili autorów zdjęć za to, że wykonali je potajemnie.
Sprawę grupy nagłośniła włoska pisarka i scenarzystka Carolina Capria, która napisała w sieci, że to, co zobaczyła na grupie wywołało u niej „mdłości” i „strach”. „Połączenie przemocy z seksualnością jest tak zakorzenione w naszej kulturze, że w publicznie dostępnej grupie mężczyźni pisali (o przemocy wobec kobiet – red.) nie ukrywając swoich nazwisk ani twarzy” – dodała
Fiorella Zabatta z Europejskiej Partii Zielonych napisała w mediach społecznościowych, że grupa nie stanowiła „niewinnej zabawy”, lecz była formą „wirtualnego gwałtu”. „Ta toksyczna idea męskości musi być zwalczana, wszyscy musimy podjąć działania: społeczeństwo obywatelskie i politycy również”.
Od 2019 roku we Włoszech nielegalna jest publikacja zdjęć i nagrań o charakterze seksualnym, które wykonano dla celów prywatnych. Grozi za to do 6 lat więzienia.
Włoskie media informują, że doniesienia policji o grupie „Mia Moglie” przekazało już ponad tysiąc osób.
Niektórzy widzą w całej sprawie podobieństwo do głośnej historii Dominique'a Pelicota, który został niedawno skazany we Francji na 20 lat więzienia za wielokrotne odurzanie i gwałty na swojej byłej żonie Gisèle, a także za umożliwianie kilkudziesięciu obcym mężczyznom gwałcenia jej, gdy była nieprzytomna.
Capria podkreśliła, że chociaż na grupie „Mia Moglie” przemoc wobec kobiet miała charakter wirtualny, to jednak pokazało to, że sprawa Pelicota nie była anomalią, gdyż obie historie pokazują „mężczyzn, którzy wierzą, że mogą mieć pełną kontrolę nad swoją żoną”, a seksualność wiąże się dla nich z przemocą.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Grupa, przed zamknięciem jej przez administratorów Facebooka, liczyła ok. 32 tysiące członków. Była dostępna na Facebooku jeszcze w ubiegłym tygodniu.
Więzienie w saksońskim Zwickau porównuje się do lotniska Berlin-Brandenburg (BER). Jego budowa również przeciąga...
Austriacki dziennik „Kronen Zeitung” poinformował, że neurochirurg, która pozwoliła 13-letniej córce nawiercić c...
Sąd Najwyższy Korei Południowej oddalił pozew amerykańskiego muzyka Jonathana Wrighta, który zarzucał firmie Pin...
Wspólna inicjatywa resortów edukacji i obrony Litwy ma pozwolić na nabycie przez 22 tys. osób, w tym dzieci w wi...
Islamski sąd w konserwatywnej, indonezyjskiej prowincji Aceh, skazał 11 sierpnia dwóch mężczyzn na publiczną chł...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas