Nowe terminy wypłat emerytur w lutym 2025. Zmiany w harmonogramie

15 lutego (sobota) – wypłata w piątek 14 lutego

20 lutego (czwartek)

25 lutego (wtorek)

Dodatkowo osoby, które otrzymują emeryturę 1. dnia miesiąca mogą liczyć na wypłatę marcowego świadczenia już w piątek 28 lutego, ponieważ 1 marca wypada w sobotę.

Zbliża się termin waloryzacji emerytur

Emerytury, które seniorzy otrzymają w marcu, będą wyższe. Już na początku lutego może być znany rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Poznamy go, gdy prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosi wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Rok temu został on ogłoszony 9 lutego. To jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Drugim z nich jest średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2024 roku. Ten poznaliśmy 15 stycznia 2025 roku - poziom inflacji wyniósł 3,6 proc.