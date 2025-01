Co istotne, wraz z wnioskiem należy także złożyć dokument potwierdzający status kombatanta lub dokumentację potwierdzającą okres przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej. Wdowa/wdowiec po kombatancie musi złożyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdzi uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie. Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych powinny z kolei złożyć zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Wysokość ryczałtu jest podawana w terminie do 7. dnia roboczego lutego każdego roku. Informację podaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1 marca 2024 r. osoby uprawnione do pobierania ryczałtu energetycznego otrzymywały co miesiąc kwotę 299,82 zł. Z początkiem marca 2025 r. kwota ta wzrośnie do 312,71 zł.

Z jakich dodatków i świadczeń mogą korzystać kombatanci?

Osobom pobierającym świadczenia emerytalno-rentowe i posiadającym status kombatanta – oprócz prawa do ryczałtu energetycznego – przysługuje także m.in. (kwoty od 1 marca 2024 r.):

dodatek kombatancki – 330,07 zł,

dodatek kompensacyjny - 49,51 zł.

Świadczenie w wysokości 330,07 zł miesięcznie mogą również pobierać żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych. Osoby deportowane do pracy przymusowej i osadzone w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR mają z kolei prawo do świadczenia w wysokości od 16,55 zł do 330,07 zł miesięcznie – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy przymusowej.