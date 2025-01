Temat ten wywołała posłanka Elżbieta Anna Polak (Platforma Obywatelska), która skierowała do szefowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej interpelację w sprawie zrównania wysokości comiesięcznego świadczenia pieniężnego dla kombatantów, w tym zesłańców na Sybir, ze świadczeniami, które otrzymują działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych. Oba świadczenia regulują osobne ustawy.

Sybiracy powinni otrzymywać tyle, ile działacze opozycji z PRL?

Posłanka powoływała się na stanowisko zarządu głównego Związku Sybiraków. Wskazała, że powinny być wprowadzone zmiany w ustawie o świadczeniu pieniężnym przysługującym polskim obywatelom zesłanym lub deportowanym do ZSRR w latach 1939–1956, „ponieważ byli Polakami uznanymi za wrogów socjalizmu”. Jej zdaniem zmiana polegałaby na podwyższeniu świadczenia do kwoty stanowiącej równowartość najniższej emerytury, a kwota ta mogłaby podlegać waloryzacji. Przypominała, że w lipcu 2023 r. Sejm znowelizował ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych i podniósł wysokość świadczenia do kwoty stanowiącej równowartość najniższej emerytury.

Obecnie kombatantom oraz osobom, które były deportowane np. do ZSRR zgodnie z ustawą o kombatantach, przysługuje prawo do dodatku kombatanckiego w wysokości 330,07 zł, ryczałtu energetycznego w wysokości 299,82 zł i dodatku kompensacyjnego w wysokości 49,51 zł. Łączna suma świadczeń to 679,40 zł.

Z kolei osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Sowiecki mają prawo do świadczenia za każdy pełny miesiąc pracy przymusowej, nie więcej jednak niż łącznie za 20 miesięcy – obecnie to kwota od 16,55 zł do maksymalnie 330,07 zł. Z kolei działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych na podstawie ustawy z 2015 r. przysługuje świadczenie wynoszące 1780,96 zł. Co roku kwoty te są podwyższane w ramach waloryzacji. Obok tego niektórym grupom przysługują uprawnienia o charakterze rzeczowym, np. wejście do lekarza poza kolejnością czy bezpłatny bilet komunikacji.