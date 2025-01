Od 2016 roku resort obrony prowadził pilotażowy program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Do 2020 roku część klas o profilu wojskowym tworzona była wyłącznie z inicjatywy dyrektorów szkół w ramach innowacji pedagogicznych, oczywiście przy akceptacji samorządów. W pilotażu tym uczestniczyły 124 szkoły, a klasy ukończyło 11,6 tys. absolwentów.

Od czterech lat funkcjonują one na takich samych zasadach jak inne klasy tworzone w szkołach średnich, ale nazywane są oddziałami przygotowania wojskowego. Różnica polega na tym, że uczniowie realizują program, który ma ich przygotować do służby w wojsku, a resort obrony je dofinansowuje oraz określa, ile dodatkowo takich klas może powstać każdego roku. Samorządy, które chcą je stworzyć w przyszłym roku szkolnym, mogą składać wnioski do MON do końca stycznia. Jak na razie resort planuje wydać tylko dziesięć dodatkowych zezwoleń.

Dlaczego w tym roku będzie mniej zezwoleń na tworzenie nowych klas wojskowych

„Ostateczna liczba jest zależna od wyników rekrutacji do klas pierwszych Oddziałów Przysposobienia Wojskowego. Mniejsza liczba zezwoleń na utworzenie nowych klas wynika z mniejszej liczby zgłoszeń płynących z samych szkół. Już w tym roku szkolnym na ponad pół tysiąca funkcjonujących w szkołach OPW w blisko połowie nie utworzono klas pierwszych. Należy również podkreślić, że część szkół, które uzyskały zgodę na utworzenie OPW, do tej pory nie utworzyła klasy pierwszej. Obecnie urealniamy stan oddziałów stosownie do potrzeb i niżu demograficznego. Rozpatrywanie wniosków o zezwolenie MON na utworzenie OPW w 2024 roku pokazało, że zapotrzebowanie na otwieranie kolejnych nowych oddziałów znacznie się zmniejszyło – na 2024 rok przewidziano możliwość wydania 200 nowych zezwoleń, jednakże wpłynęło tylko 70 wniosków od organów prowadzących szkoły” – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Centrum Operacyjne MON.

Dla porównania w 2020 roku wydano 130 zezwoleń, w 2021 – 20, w 2022 – 115, w 2023 – 219. W ciągu ostatnich czterech lat liczba oddziałów przygotowania wojskowego sukcesywnie wzrastała (w 2021 roku było ich 150, w 2022 – 265, 2023 – 484, 2024 – 544). MON na przyszły rok szkolny planuje dofinansować te klasy kwotą 34,3 mln zł.