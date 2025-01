Celem projektu jest stworzenie prototypu komputera kwantowego, m.in. do wojskowych zastosowań informatycznych, co pozwoli wojskowym wzmocnić cyberbezpieczeństwo, rozwijać kryptologię oraz przetwarzać duże ilości danych.

Projekt realizuje konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Warszawska, ale w jego skład wchodzą też Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Politechnika Śląska oraz spółka Sonovero R&D. Jest on realizowany dzięki finansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koszt inwestycji to ponad 50 mln zł.

Oprogramowanie superkomputera w całości powstanie w Polsce

– Prototyp komputera powstanie do końca tego roku. Obecnie trwają prace nad synchronizacją elementów fizycznych i układów sterowania wchodzących w skład komputera oraz przygotowania odpowiedniego oprogramowania do wykonywania algorytmów kwantowych – mówi „Rz” ppłk Przemysław Lipczyński, rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dodaje, że oprogramowanie do sterowania komputera powstaje w całości w Polsce.

– Będzie to pierwsza polska unikatowa infrastruktura komputera kwantowego zbudowana od podstaw – mówi ppłk Lipczyński. Ma on służyć cyberwojownikom, m.in. do nauki implementacji algorytmów kwantowych. – Chcemy, by algorytmika kwantowa stała się istotnym obszarem analizy bezpieczeństwa algorytmów kryptograficznych – obok statystyki i kryptoanalizy – tłumaczy nam ppłk Przemysław Lipczyński.

Jakie możliwości daje komputer kwantowy

Komputery kwantowe będą mogły rozwiązywać problemy dotychczas niemożliwe do rozwiązania przez tradycyjne komputery ze względu na ich ograniczenia mocy obliczeniowej. – Czujniki kwantowe pozwolą na wykrywanie minimalnych zakłóceń w polach elektromagnetycznych, co może być użyteczne do identyfikacji nieautoryzowanych urządzeń komunikacyjnych, ataków zakłócających czy prób przechwytywania sygnałów. Inną technologią kwantową rozważaną do zastosowania w wojsku jest kwantowa dystrybucja klucza (QKD), która jest odpowiedzią na potencjalne zagrożenie ze strony innych komputerów kwantowych dla bezpieczeństwa szyfrowanych informacji – dodaje ppłk Lipczyński.