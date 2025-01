O zbrodni bez przełomu

Rozmowy dotyczyły też historii, chociaż obydwaj politycy unikali w tym zakresie jasnych deklaracji. Nie mówiono w tym kontekście o pojednaniu, chociaż prezydent Andrzej Duda przypomniał spotkanie z Zełenskim w katedrze w Łucku w 2023 r. w rocznicę rzezi wołyńskiej.

– Nie popełnimy błędów naszych poprzedników. Będziemy starali się patrzeć w przyszłość, szanując i rozumiejąc historię, będziemy działali konkretnie i szukali tego, co wspólne – mówił Tusk. Pytany o kwestie rozliczenia zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Ukrainie powiedział, że kwestia zbrodni wołyńskiej wymaga „równoległej empatii”. Wskazał, że prowadzone są działania na rzecz szybkiego, systemowego rozwiązania tych spraw. – Rozwiążemy sprawy upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej, nie chcę, aby był to warunek członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej – mówił Tusk. – Nasze Ministerstwa Kultury już działają w kwestii ekshumacji na Wołyniu. Idziemy do przodu. Jesteśmy sąsiadami, a zagrożeniem jest Rosja – mówił prezydent Ukrainy. Nie padły jednak w tym zakresie żadne konkrety.

Wiadomo, że niedawno, po wielu miesiącach oczekiwania, strona ukraińska zgodziła się wydać pozwolenie na przeprowadzenie ekshumacji ofiar UPA we wsi Puźniki, mają one ruszyć w kwietniu, o czym jako pierwsi napisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Polskie instytucje złożyły na razie 20 wniosków o przeprowadzenie poszukiwań w Ukrainie. – Mam nadzieję, że zostaną rozpatrzone – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Tusk osoby, które „warunkują przystąpienie do UE lub NATO od rozliczenia się ze zbrodnią na Wołyniu”, określił jako „zdrajców”. Takie oczekiwania wobec strony ukraińskiej stawiał w przeszłości wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, ale też kandydat na prezydenta RP, popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Pytany o to Jarosław Kaczyński, lider PiS, przypomniał swoją rozmowę z prezydentem Petrem Poroszenką. – Powiedziałem mu prosto w oczy: musicie jednak pewne rzeczy odrzucić, bo jeśli te rzeczy nie zostaną załatwione, to zamyka to drogę do wielkich organizacji Zachodu. Powiedziałem to wiele lat temu w gmachu Sejmu, była długa rozmowa. Pan Poroszenko był troszkę zdenerwowany, ale ja tutaj nie zmieniłem poglądu. Państwo, które jest w tych strukturach, musi być jednoznaczne, jeśli chodzi o ludobójstwo (...). Żadne niepodległe państwo nie może zaakceptować ludobójstwa wobec własnych obywateli – komentował prezes PiS.