Andrzej Duda po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Polski prezydent wierzy w Ukrainę w NATO

- Widujemy się z panem prezydentem często, tuż przed świętami Bożego Narodzenia byliśmy razem w Brukseli, uczestniczyliśmy w dyskusji na temat wsparcia dla Ukrainy. Dzisiaj rozmawiamy w Warszawie, za kilka dni spotkamy się w Davos – mówił polski prezydent.



Andrzej Duda: Gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie mogą udzielić wyłącznie kraje NATO

- Zapewniłem prezydenta (Zełenskiego) o mojej nieustannej misji w tym zakresie jeśli chodzi o wspomaganie Ukrainy – dodał Duda.



- Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się zrealizować te wszystkie zadania, które jeszcze przed Ukrainą, w związku z pełną akcesją Ukrainy do UE. Natomiast z punktu widzenia Ukrainy najistotniejsza jest kwestia gwarancji bezpieczeństwa, jakich mogą udzielić Ukrainie wyłącznie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. A największą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy byłoby – i wierzę w niedalekiej przyszłości będzie – członkostwo w Sojuszu, przyjęcie Ukrainy do NATO i wszystkie gwarancje związane z artykułem V – kontynuował polski prezydent.



Prezydent zaznaczył, że pełne przyjęcie Ukrainy do NATO prawdopodobnie możliwe będzie dopiero po zakończeniu wojny z Rosją. - Ale dziś ja, jako prezydent RP, jako sąsiad Ukrainy, jako ten, kto w pomoc dla Ukrainy zaangażowany jest od początku, odkąd Rosja na Ukrainę napadła, w sposób jednoznaczny opowiadam się za tym, by wobec Ukrainy zostało wystosowane zaproszenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, pierwszy formalny krok związany z przyjęciem Ukrainy do NATO. W tym kontekście rozmawialiśmy o zbliżającym się szczycie NATO w Hadze, który będzie miał miejsce w połowie tego roku. Na ten moment (zaproszenie do NATO - red.) to cel maksimum, który jest do uzyskania – wyjaśnił.