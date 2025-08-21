Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany wprowadzi system kaucyjny dla konsumentów?

Jakie opakowania będą objęte systemem kaucyjnym?

W jaki sposób będą oznakowane opakowania objęte systemem?

Gdzie można oddać opakowania, aby odzyskać kaucję?

Jaka będzie wysokość kaucji za poszczególne opakowania?

Dlaczego nie należy zgniatać opakowań przed ich zwrotem?

System kaucyjny zakłada, że w przypadku, gdy konsument zakupi towar w opakowaniu nim objętym, poniesie dodatkową opłatę. Gdy jednak klient odda to opakowanie w punkcie zbiórki, to kaucja zostanie mu zwrócona. Cały system ma wspierać recykling, a tworzyć będą go przedsiębiorcy wprowadzający napoje w danych opakowaniach do obrotu, a także sklepy, gdzie będą one sprzedawane. Na opakowaniach pojawią się też specjalne oznaczenia. Taki mechanizm działa już w wielu krajach świata, w Europie kaucje pobierane są w Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Norwegii i Szwecji. W Polsce zostanie wprowadzony już niedługo, dlatego odpowiadamy na najważniejsze pytania z nim związane.

Co będzie objęte systemem kaucyjnym?

System kaucyjny dotyczyć będzie opakowań jednorazowego użytku na napoje z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe o pojemności do 1 litra, a także szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Jak będą oznakowane opakowania objęte systemem?

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają napoje w opakowaniach objętych kaucją na rynek, będą musieli umieścić na ich opakowaniach odpowiednie oznakowania, jednocześnie określające wysokość kaucji. Tylko w przypadku opakowań oznaczonych poniższym logo systemu kaucyjnego, możne zostać pobrana i zwrócona opłata.