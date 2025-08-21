Rzeczpospolita
Prawo
System kaucyjny od 1 października w sklepach. Co się zmieni dla klientów?

Od 1 października 2025 roku w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny, który ma promować recykling i wielokrotne wykorzystanie opakowań. Wówczas w sklepach pojawią się napoje z nowymi oznakowaniami. Jakie zmiany nowy system przyniesie dla konsumentów?

Publikacja: 21.08.2025 06:39

Od października na niektóre opakowania zostanie nałożona kaucja

Od października na niektóre opakowania zostanie nałożona kaucja

Foto: Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany wprowadzi system kaucyjny dla konsumentów?
  • Jakie opakowania będą objęte systemem kaucyjnym?
  • W jaki sposób będą oznakowane opakowania objęte systemem?
  • Gdzie można oddać opakowania, aby odzyskać kaucję?
  • Jaka będzie wysokość kaucji za poszczególne opakowania?
  • Dlaczego nie należy zgniatać opakowań przed ich zwrotem?

System kaucyjny zakłada, że w przypadku, gdy konsument zakupi towar w opakowaniu nim objętym, poniesie dodatkową opłatę. Gdy jednak klient odda to opakowanie w punkcie zbiórki, to kaucja zostanie mu zwrócona. Cały system ma wspierać recykling, a tworzyć będą go przedsiębiorcy wprowadzający napoje w danych opakowaniach do obrotu, a także sklepy, gdzie będą one sprzedawane. Na opakowaniach pojawią się też specjalne oznaczenia. Taki mechanizm działa już w wielu krajach świata, w Europie kaucje pobierane są w Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Norwegii i Szwecji. W Polsce zostanie wprowadzony już niedługo, dlatego odpowiadamy na najważniejsze pytania z nim związane.

Co będzie objęte systemem kaucyjnym?

System kaucyjny dotyczyć będzie opakowań jednorazowego użytku na napoje z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe o pojemności do 1 litra, a także szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Jak będą oznakowane opakowania objęte systemem?

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają napoje w opakowaniach objętych kaucją na rynek, będą musieli umieścić na ich opakowaniach odpowiednie oznakowania, jednocześnie określające wysokość kaucji. Tylko w przypadku opakowań oznaczonych poniższym logo systemu kaucyjnego, możne zostać pobrana i zwrócona opłata.

Logo, które znajdzie się na opakowaniach objętych systemem kaucyjnym

Logo, które znajdzie się na opakowaniach objętych systemem kaucyjnym

Foto: MKiŚ

Gdzie oddawać opakowania, by odzyskać kaucję?

Opakowania można zwracać do punktów zbiórki ze znakiem kaucji, czyli:

  • wszystkich sklepów o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, które oferują napoje w opakowaniach objętych kaucją;
  • sklepów o powierzchni poniżej 200 metrów kwadratowych, w których sprzedawane są napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku;
  • pozostałych sklepów, które przystąpią do systemu;
  • automatów kaucyjnych znajdujących się również poza punktami handlowymi;
  • innych punków zbiórki.

Ile wyniesie kaucja za opakowania i kto ją pobiera?

Zapłacimy 50 groszy kaucji za butelki PET i metalowe puszki oraz 1 zł za butelki szklane wielokrotnego użytku. Wysokość tej opłaty została określona w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Kaucja pobierana będzie w momencie zakupu napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnych.

By odzyskać kaucję trzeba będzie mieć paragon?

Paragon nie będzie potrzebny, by odzyskać kaucję, gdyż cały system będzie bezparagonowy – opakowania będzie można zwrócić w dowolnym punkcie zbiórki i nie trzeba tego potwierdzać dowodem zakupu. Najważniejsze jest to, aby opakowanie było objęte systemem kaucyjnym.

W jaki sposób kaucja zostanie zwrócona?

Opakowania będzie można zwracać w zależności od możliwości sklepu lub innego punktu – albo ręcznie przy kasie, albo w punkcie obsługi klienta. Dostępne będą również automaty przyjmujące opakowania, które mogą wydać konsumentowi na przykład bon do wykorzystania na zakupach. Jeśli jednak klient go nie potrzebuje, ma prawo zażądać jego wymiany na formę pieniężną, a sklep musi to umożliwić.

Dlaczego kaucja dotyczy tylko plastiku, metalu oraz szkła?

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, najczęściej środowisko zanieczyszczają właśnie odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metalowe oraz szklane butelki.

Czytaj więcej

Zakup napoju w opakowaniu oznaczonym znakiem kaucji nie oznacza, że zwrot musi nastąpić w tym samym
Prawo dla Ciebie
Wkrótce startuje system kaucyjny. Co to oznacza dla konsumentów?

Plastikowe opakowania i puszki. Czy zgniatać je przed oddaniem?

Nie powinno się zgniatać opakowań przed oddaniem do punktu zbiórki. Opakowania muszą być puste i nie mogą być uszkodzone.

Gdzie oddać opakowania, które nie są objęte systemem kaucyjnym?

Jeśli opakowanie po napoju nie jest objęte systemem kaucyjnym, należy je wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Czy system kaucyjny pomoże w zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska?

Celem wprowadzenia systemu kaucyjnego jest wspieranie ochrony środowiska. Dzięki niemu ma być ono mniej zanieczyszczone odpadami opakowaniowymi. Recykling będzie zwiększony, surowce będą wykorzystywane ponownie. System ma nas przybliżać do gospodarki o obiegu zamkniętym.

System kaucyjny

e-Wydanie