Od października na niektóre opakowania zostanie nałożona kaucja
System kaucyjny zakłada, że w przypadku, gdy konsument zakupi towar w opakowaniu nim objętym, poniesie dodatkową opłatę. Gdy jednak klient odda to opakowanie w punkcie zbiórki, to kaucja zostanie mu zwrócona. Cały system ma wspierać recykling, a tworzyć będą go przedsiębiorcy wprowadzający napoje w danych opakowaniach do obrotu, a także sklepy, gdzie będą one sprzedawane. Na opakowaniach pojawią się też specjalne oznaczenia. Taki mechanizm działa już w wielu krajach świata, w Europie kaucje pobierane są w Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Norwegii i Szwecji. W Polsce zostanie wprowadzony już niedługo, dlatego odpowiadamy na najważniejsze pytania z nim związane.
System kaucyjny dotyczyć będzie opakowań jednorazowego użytku na napoje z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe o pojemności do 1 litra, a także szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.
Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają napoje w opakowaniach objętych kaucją na rynek, będą musieli umieścić na ich opakowaniach odpowiednie oznakowania, jednocześnie określające wysokość kaucji. Tylko w przypadku opakowań oznaczonych poniższym logo systemu kaucyjnego, możne zostać pobrana i zwrócona opłata.
Logo, które znajdzie się na opakowaniach objętych systemem kaucyjnym
Opakowania można zwracać do punktów zbiórki ze znakiem kaucji, czyli:
Zapłacimy 50 groszy kaucji za butelki PET i metalowe puszki oraz 1 zł za butelki szklane wielokrotnego użytku. Wysokość tej opłaty została określona w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.
Kaucja pobierana będzie w momencie zakupu napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnych.
Paragon nie będzie potrzebny, by odzyskać kaucję, gdyż cały system będzie bezparagonowy – opakowania będzie można zwrócić w dowolnym punkcie zbiórki i nie trzeba tego potwierdzać dowodem zakupu. Najważniejsze jest to, aby opakowanie było objęte systemem kaucyjnym.
Opakowania będzie można zwracać w zależności od możliwości sklepu lub innego punktu – albo ręcznie przy kasie, albo w punkcie obsługi klienta. Dostępne będą również automaty przyjmujące opakowania, które mogą wydać konsumentowi na przykład bon do wykorzystania na zakupach. Jeśli jednak klient go nie potrzebuje, ma prawo zażądać jego wymiany na formę pieniężną, a sklep musi to umożliwić.
Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, najczęściej środowisko zanieczyszczają właśnie odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metalowe oraz szklane butelki.
Nie powinno się zgniatać opakowań przed oddaniem do punktu zbiórki. Opakowania muszą być puste i nie mogą być uszkodzone.
Jeśli opakowanie po napoju nie jest objęte systemem kaucyjnym, należy je wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.
Celem wprowadzenia systemu kaucyjnego jest wspieranie ochrony środowiska. Dzięki niemu ma być ono mniej zanieczyszczone odpadami opakowaniowymi. Recykling będzie zwiększony, surowce będą wykorzystywane ponownie. System ma nas przybliżać do gospodarki o obiegu zamkniętym.
