System kaucyjny w Polsce. Co z drogeriami, aptekami i sklepami sportowymi? Ministerstwo wyjaśnia

Aktualizacja: 08.08.2025 17:21 Publikacja: 08.08.2025 17:11
Zakup napoju w opakowaniu oznaczonym znakiem kaucji nie oznacza, że zwrot musi nastąpić w tym samym miejscu - wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Foto: Adobe Stock
Od 1 października 2025 r. w Polsce ma ruszyć system kaucyjny. Jego najważniejszym założeniem jest pobieranie kaucji przy sprzedaży napojów w opakowaniach z możliwością dokonania jej zwrotu w momencie zwrócenia opakowania przez konsumenta. W konsekwencji, kupując napój w opakowaniu podlegającym kaucji, konsument uiści cenę napoju powiększoną o kwotę kaucji.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało ważne informacje dotyczące nowego systemu. Przede wszystkim wyjaśniono, że zakup napoju w opakowaniu oznaczonym znakiem kaucji nie oznacza, że zwrot musi nastąpić w tym samym miejscu. Opakowania będzie można oddać w dowolnym punkcie zbiórki uczestniczącym w systemie.
Dalej wyjaśniono, że system kaucyjny obejmie wszystkie placówki handlowe, które będą sprzedawały produkty w opakowaniach ze znakiem kaucji - również drogerie, apteki, sklepy sportowe i stacje benzynowe, które mają je w asortymencie. Do odbioru opakowań będą zobowiązane tylko te placówki, w których powierzchnia handlowa przekracza 200 m2. „Oznacza to, że większość aptek będzie mogła oferować np. wodę mineralną w butelkach objętych kaucją, jednak nie będzie musiała przyjmować opakowań z powrotem” – tłumaczy MKiŚ.
O tym, czy dany produkt jest objęty systemem kaucyjnym, będzie informowało logo systemu na etykiecie. Będzie na nim podana wysokość kaucji:
Resort podkreśla w komunikacie, że zwrotu opakowania objętego systemem kaucyjnym będzie można dokonać bez paragonu. Wśród miejsc, w których na pewno oddamy takie opakowanie i otrzymamy zwrot kaucji będą wszystkie sklepy powyżej 200 m2, które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Mniejsze placówki będą mogły przyjmować opakowania, ale nie będą miały takiego obowiązku. Wyjątek stanowią sklepy poniżej 200 m2, w których sprzedawane będą napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku. Jak zauważa resort, obecnie na rynku dotyczy to przede wszystkim napojów piwnych. Takie sklepy z zasady będą także punktami zwrotu opakowań.
Ministerstwo zwraca także uwagę, że punktem zwrotu opakowań ze znakiem kaucji będą też automaty kaucyjne, które nie muszą znajdować się wewnątrz sklepów. Dodatkowo, we współpracy z operatorami systemu możliwe będzie organizowanie tymczasowych punktów zbiórki, np. podczas dużych wydarzeń kulturalnych czy sportowych.
Źródło: rp.pl
