System kaucyjny w Polsce. Co z drogeriami, aptekami i sklepami sportowymi? Ministerstwo wyjaśnia

Od 1 października 2025 r. w Polsce ma ruszyć system kaucyjny. Jego najważniejszym założeniem jest pobieranie kaucji przy sprzedaży napojów w opakowaniach z możliwością dokonania jej zwrotu w momencie zwrócenia opakowania przez konsumenta. W konsekwencji, kupując napój w opakowaniu podlegającym kaucji, konsument uiści cenę napoju powiększoną o kwotę kaucji.

Gdzie będzie można oddać opakowania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało ważne informacje dotyczące nowego systemu. Przede wszystkim wyjaśniono, że zakup napoju w opakowaniu oznaczonym znakiem kaucji nie oznacza, że zwrot musi nastąpić w tym samym miejscu. Opakowania będzie można oddać w dowolnym punkcie zbiórki uczestniczącym w systemie.

Dalej wyjaśniono, że system kaucyjny obejmie wszystkie placówki handlowe, które będą sprzedawały produkty w opakowaniach ze znakiem kaucji - również drogerie, apteki, sklepy sportowe i stacje benzynowe, które mają je w asortymencie. Do odbioru opakowań będą zobowiązane tylko te placówki, w których powierzchnia handlowa przekracza 200 m2. „Oznacza to, że większość aptek będzie mogła oferować np. wodę mineralną w butelkach objętych kaucją, jednak nie będzie musiała przyjmować opakowań z powrotem” – tłumaczy MKiŚ.

O tym, czy dany produkt jest objęty systemem kaucyjnym, będzie informowało logo systemu na etykiecie. Będzie na nim podana wysokość kaucji: