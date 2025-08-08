Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

System kaucyjny w Polsce. Co z drogeriami, aptekami i sklepami sportowymi? Ministerstwo wyjaśnia

Już niespełna dwa miesiące dzielą nas od startu systemu kaucyjnego w Polsce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że obejmie wszystkie placówki handlowe, które będą sprzedawały produkty w opakowaniach ze znakiem kaucji - również drogerie, apteki, sklepy sportowe i stacje benzynowe, które mają je w asortymencie.

Publikacja: 08.08.2025 17:11

Zakup napoju w opakowaniu oznaczonym znakiem kaucji nie oznacza, że zwrot musi nastąpić w tym samym

Zakup napoju w opakowaniu oznaczonym znakiem kaucji nie oznacza, że zwrot musi nastąpić w tym samym miejscu - wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Od 1 października 2025 r. w Polsce ma ruszyć system kaucyjny. Jego najważniejszym założeniem jest pobieranie kaucji przy sprzedaży napojów w opakowaniach z możliwością dokonania jej zwrotu w momencie zwrócenia opakowania przez konsumenta. W konsekwencji, kupując napój w opakowaniu podlegającym kaucji, konsument uiści cenę napoju powiększoną o kwotę kaucji.

Gdzie będzie można oddać opakowania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało ważne informacje dotyczące nowego systemu. Przede wszystkim wyjaśniono, że zakup napoju w opakowaniu oznaczonym znakiem kaucji nie oznacza, że zwrot musi nastąpić w tym samym miejscu. Opakowania będzie można oddać w dowolnym punkcie zbiórki uczestniczącym w systemie.

Dalej wyjaśniono, że system kaucyjny obejmie wszystkie placówki handlowe, które będą sprzedawały produkty w opakowaniach ze znakiem kaucji - również drogerie, apteki, sklepy sportowe i stacje benzynowe, które mają je w asortymencie. Do odbioru opakowań będą zobowiązane tylko te placówki, w których powierzchnia handlowa przekracza 200 m2. „Oznacza to, że większość aptek będzie mogła oferować np. wodę mineralną w butelkach objętych kaucją, jednak nie będzie musiała przyjmować opakowań z powrotem” – tłumaczy MKiŚ.

O tym, czy dany produkt jest objęty systemem kaucyjnym, będzie informowało logo systemu na etykiecie. Będzie na nim podana wysokość kaucji:

  • butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów - kaucja: 0,50 zł
  • puszki metalowe o pojemności do 1 litra - kaucja: 0,50 zł
  • butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra - kaucja: 1,00 zł
Reklama
Reklama

Zwrot bez paragonu

Resort podkreśla w komunikacie, że zwrotu opakowania objętego systemem kaucyjnym będzie można dokonać bez paragonu. Wśród miejsc, w których na pewno oddamy takie opakowanie i otrzymamy zwrot kaucji będą wszystkie sklepy powyżej 200 m2, które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Mniejsze placówki będą mogły przyjmować opakowania, ale nie będą miały takiego obowiązku. Wyjątek stanowią sklepy poniżej 200 m2, w których sprzedawane będą napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku. Jak zauważa resort, obecnie na rynku dotyczy to przede wszystkim napojów piwnych. Takie sklepy z zasady będą także punktami zwrotu opakowań.

Ministerstwo zwraca także uwagę, że punktem zwrotu opakowań ze znakiem kaucji będą też automaty kaucyjne, które nie muszą znajdować się wewnątrz sklepów. Dodatkowo, we współpracy z operatorami systemu możliwe będzie organizowanie tymczasowych punktów zbiórki, np. podczas dużych wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Czytaj więcej

Uczestnicy redakcyjnej debaty „Rzeczpospolitej” (od lewej): prowadząca dyskusję Aleksandra Ptak-Igle
Debaty
System kaucyjny rusza w październiku. Czego jeszcze potrzebujemy?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Klimatu i Środowiska System kaucyjny

Od 1 października 2025 r. w Polsce ma ruszyć system kaucyjny. Jego najważniejszym założeniem jest pobieranie kaucji przy sprzedaży napojów w opakowaniach z możliwością dokonania jej zwrotu w momencie zwrócenia opakowania przez konsumenta. W konsekwencji, kupując napój w opakowaniu podlegającym kaucji, konsument uiści cenę napoju powiększoną o kwotę kaucji.

Gdzie będzie można oddać opakowania

Pozostało jeszcze 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i sędzia Krystyna Pawłowicz
Sądy i trybunały
Sędziowie TK inwigilowani? Święczkowski i Pawłowicz składają zawiadomienie
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przed rozpoczęciem posiedzenia rządu
Sądy i trybunały
Czy Waldemar Żurek może „czyścić” sądy wbrew sędziom? Prawnicy podzieleni
Waloryzacja 2026. Rząd ustalił, o ile mogą wzrosnąć emerytury od marca
Praca, Emerytury i renty
Wiadomo, o ile mogą wzrosnąć emerytury w 2026 roku. Rząd przyjął rozporządzenie
Kiedy w sierpniu zostanie wypłacone 800 plus?
Praca, Emerytury i renty
Wcześniejsze wypłaty i podwójne świadczenia. 800 plus w sierpniu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Ustępujący prezydent Andrzej Duda (P) z żoną Agatą Kornhauser-Dudą (L) na sali posiedzień Sejmu w Wa
Prawo w Polsce
Czym teraz zajmie się Andrzej Duda? Nie wróci na Uniwersytet Jagielloński
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie