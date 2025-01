500 plus dla seniora - sprawdź, czy masz do niego prawo

Jak można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1 919,33 zł, a nie przekracza 2 419,33 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 2 419,33 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń”.

500 plus dla seniora: Nowy próg dochodowy od 1 marca 2025 roku

Próg dochodowy uprawniający do otrzymywania 500 plus dla seniora jest co roku 1 marca waloryzowany. W związku z tym kolejna waloryzacja będzie miała miejsce 1 marca 2025 roku. Dokładny wskaźnik waloryzacji nie jest jeszcze znany. Prognozy wskazują, że może on wynieść 5,82 proc. Jeśli tak się stanie, próg dochodowy uprawniający do ubiegania się o świadczenie 500 plus dla seniora wzrośnie z 2419,33 zł brutto do ok. 2583,36 zł brutto. Dokładna wartość będzie jednak wiadoma dopiero w momencie podania, ile wynosi procent waloryzacji emerytur.

Wniosek o 500 plus dla seniora

Świadczenie 500 plus dla seniora jest wypłacane przez ZUS. Aby je otrzymać, trzeba jednak złożyć wniosek. Jest on dostępny we wszystkich placówka ZUS, a także na jego stronie internetowej. Można wypełnić go w formie papierowej lub elektronicznej. W tym drugim przypadku niezbędne jest skorzystanie z platformy PUE ZUS.

Warto pamiętać o tym, że do ubiegania się o 500 plus dla seniora uprawnia jedno z poniższych orzeczeń: