W przypadku czternastki obowiązuje próg dochodowy. W przyszłym roku ma on pozostać na tym samym poziomie i wynosić 2900 zł. Powyżej tej kwoty świadczenie jest zmniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. W związku z waloryzacją emerytur mniej osób będzie się kwalifikowało do pobierania świadczenia w pełnej wysokości lub w ogóle straci do niego prawo.

Waloryzacja dodatków do emerytury i renty

W przyszłym roku wzrosną również kwoty dodatków do emerytur i rent. Podobnie jak świadczenia podstawowe zostaną one podwyższone o wskaźnik inflacji. Zakładając, że będzie on na poziomie 5,82 proc., dodatki wyniosą przykładowo:

dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie: z 330,07 do 349,28 zł

dodatek dla sieroty zupełnej: z 620,36 do 656,46 zł

ryczałt energetyczny: 299,82 zł do 317,27 zł

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji: z 495,11 zł do 523,92 zł

Renta wdowia od 2025. Zasady przyznawania

1 stycznia 2025 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące tzw. renty wdowiej. Zakładają one możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym małżonku z innym świadczeniem np. emeryturą. Od nowego roku będzie można składać wnioski, a świadczenia będą wypłacane od 1 lipca 2025 roku. Osoby uprawnione będą mogły wybrać jeden z dwóch wariantów - ten który jest dla nich korzystniejszy: