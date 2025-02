Zmiany w rencie alkoholowej 2025. Od 1 marca świadczenie wzrośnie

Sformułowanie „renta alkoholowa” to nieoficjalna nazwa, oznaczająca w praktyce rentę z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie jest rokrocznie waloryzowane.

Kto może ubiegać się o rentę alkoholową?

Świadczenie może zostać przyznane osobom, które są niezdolne do pracy zarobkowej na skutek schorzeń powiązanych (lub będących skutkiem) choroby alkoholowej. Renta alkoholowa jest pojęciem potocznym – samo rozpoznanie choroby alkoholowej nie będzie podstawą do przyznania świadczenia. Osoba ubiegająca się o rentę alkoholową/rentę z tytułu niezdolności do pracy musi spełnić łącznie kilka warunków. Kluczowym będzie uzyskanie orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy i złożenie wniosku do ZUS.

Ile wynosi renta alkoholowa? Od 1 marca świadczenia wzrośnie

Osoba uznana za częściowo niezdolną do pracy może otrzymać miesięczne świadczenie w wysokości 1335,72 zł (kwota od 1 marca 2024 r.). W przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy przyznane świadczenie wyniesie 1780,96 zł.

Renta alkoholowa (renta z tytułu niezdolności do pracy) podlega corocznej waloryzacji. Nowe, zwaloryzowane kwoty świadczenia będą obowiązywać od marca. Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwoty tych świadczeń mogą wynieść od 1 marca 2025 r. co najmniej: 1901,71 zł brutto – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 1426,28 – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.