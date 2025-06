Jak wskazywała na naszych łamach Magdalena Januszewska, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, mankamentem jest to, iż na podstawie nowych regulacji osoby, które pobierały emerytury w powszechnym wieku pomniejszone o świadczenia wcześniejsze, nie otrzymają wyrównania.

Zastrzeżenia ma też adwokat Konrad Giedrojć, specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych.

– Oczywiście, cieszy sam zamiar wykonania dotąd nieopublikowanego w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. Problem w tym, że projektodawcy zamierzają wprowadzić do ustawy istotne ograniczenia, o których orzeczenie Trybunału nie wspomina – mówi ekspert.

W jego ocenie sam mechanizm przeliczenia ma być specyficzny.

– Zwraca uwagę wyłączenie waloryzacji kapitału początkowego i składek przez okres pobierania emerytury wcześniejszej do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. To bardzo niekorzystne rozwiązanie, które wpłynie znacząco na wynik operacji przeliczenia. Taka regulacja stanowiłaby, w razie jej przyjęcia, radykalne zmniejszenie wysokości przeliczanych emerytur w stosunku do tego, co obecnie świadczeniobiorcy mogą na podstawie wyroku TK uzyskać w sądach – mówi.