Czy pora na zmianę progu wypłaty czternastki?

Eksperci zastanawiają się co z podwyżką kryterium dochodowego (wspomniane 2,9 tys. zł), które pozostaje niezmienne od pięciu lat. Oskar Sobolewski, HRK Payroll Consulting, przyznaje, że obecne zamrożenie kryterium dochodowego z każdym rokiem oznacza zmniejszenie liczby osób uprawnionych do czternastki.

– Jeżeli nie będą podejmowane żadne działania w tym zakresie, to świadczenie będzie de facto wygasające. Co prawda nie stanie się to od razu, ale tę tendencję można już dostrzec – mówi ekspert. Przypomina, że ubiegłoroczna waloryzacja była wysoka, natomiast ta za 2025 rok będzie już pewnie niższa, jednak z każdym rokiem świadczenia, w tym najniższa emerytura, idą do góry.

– I w analogicznym tempie kolejni uprawnieni do czternastki będą ją otrzymywać w niepełnej wysokości albo w ogóle – wyjaśnia Oskar Sobolewski.

Jak wskazuje, jeżeli chcielibyśmy, żeby 14. emerytura cały czas przysługiwała takiej samej liczbie osób, to próg powinien być waloryzowany na tej samej zasadzie co pozostałe świadczenia, czyli co roku w marcu na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur.

– Pytanie oczywiście, czy jest wola polityczna, żeby takie rozwiązanie wprowadzać – dodaje ekspert.

Wątpliwości odnośnie do przywołanego progu ma też Michał Polakowski, specjalista w wydziale polityki społecznej OPZZ.