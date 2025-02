Przypomnijmy, że możliwe jest podwyższenie emerytury do ustawowego minimum, ale takie uprawnienie nie przysługuje wszystkim. Należy się tylko osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i posiadały odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet). Obecnie najniższe świadczenie wynosi 1780,9 zł, a od 1 marca – wspomniane 1878,91 zł. W przypadku gdy emeryt nie posiada wymaganego stażu, jego świadczenia nie podwyższa się do kwoty minimalnej. To właśnie tzw. emerytury groszowe.

Jak wskazuje dr Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej, główną przyczyną tego stanu rzeczy są zasady nabywania świadczeń.

– Dla osób ze starego systemu, czyli urodzonych do końca 1948 r., warunkiem nabycia prawa do tego świadczenia, oprócz osiągnięcia wieku emerytalnego, było wypracowanie odpowiedniego stażu (przynajmniej 15/20 lat). Jeżeli nie spełniło się tego drugiego kryterium, po prostu nie otrzymywało się tego świadczenia. W nowym systemie, czyli w odniesieniu do osób urodzonych od 1949 r., każdy, kto przepracował chociażby jeden dzień, dostanie emeryturę. Stąd lawinowy przyrost tzw. groszowych świadczeń – wyjaśnia.

Emerytury groszowe. Jak zlikwidować problem zbyt niskich świadczeń?

Zdaniem eksperta problem tzw. groszowych emerytur należy jednak jak najszybciej rozwiązać. I to nie tylko z tego powodu, że są one źródłem wysokich kosztów administracyjnych dla ZUS.

– Obecnie szerokim gestem przyznajemy status emeryta każdej osobie, która przepracowała choćby jeden dzień na oskładkowanej umowie. A z nim wiąże się np. prawo do opieki zdrowotnej oraz trzynastki i czternastki – mówi ekspert.