- Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, jeżeli jego obecność w pracy jest niezbędna, ale w takiej sytuacji musi zwrócić mu koszty związane z wypoczynkiem - wyjaśnił główny inspektor pracy Marcin Stanecki.

Reklama Reklama

Dwa tygodnie urlopu to ważne prawo pracownika

Zgodnie z art. 152 kodeksu pracy, każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i pełnopłatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu zależy od ogólnego stażu pracy, czyli wszystkich okresów zatrudnienia. Wynosi on: 20 dni przy okresie zatrudnienia krótszym niż 10 lat i 26 dni przy okresie zatrudnienia wynoszącym co najmniej 10 lat. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, także ma prawo do urlopu w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę. Z upływem każdego miesiąca pracy zyskuje prawo do wypoczynku w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Urlopu niewykorzystanego do końca roku należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to jedynie urlopu na żądanie, który może wynosić 4 dni z puli wszystkich przysługujących dni urlopu wypoczynkowego w danym roku. Jeśli pracownik nie zażąda owych czterech dni do końca roku, nie może w kolejnym roku żądać ośmiu.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. To oznacza, że przynajmniej raz w roku pracownika może nie być w pracy przez dwa tygodnie.