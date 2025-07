Palestyński resort zdrowia ze Strefy Gazy poinformował 22 lipca, że w ciągu doby w enklawie z głodu zmarło co najmniej 15 osób, w tym czworo dzieci.

Izrael od 2 marca nie wpuszczał do Strefy Gazy pomocy humanitarnej, obecnie pozwala na wwożenie niewystarczającej ilości pomocy

Izrael 2 marca, po załamaniu się porozumienia o zawieszeniu broni zawartego między Izraelem a Hamasem 19 stycznia, wprowadził pełną blokadę Strefy Gazy niewpuszczając do niej żadnej pomocy humanitarnej. Była to forma presji na Hamas, która miała doprowadzić do uwolnienia przez palestyńską organizację mieszkańców Izraela uprowadzonych w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku i nadal przetrzymywanych na terytorium enklawy. W maju Tel Awiw zgodził się na ponowny wjazd pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, ale ilość tej pomocy, na której wjazd zgadza się Izrael, jest niewystarczająca. ONZ i organizacje humanitarne od dawna alarmują, że Strefie Gazy grozi klęska głodu.

Tymczasem WHO poinformowała, że Izrael zaatakował siedzibę tej organizacji i główny magazyn w Dajr al-Balah, mieście położonym w centralnej części Strefy Gazy. W poniedziałek wschodnie i południowe dzielnice tego miasta były po raz pierwszy celem ataku izraelskich czołgów. Izraelska armia uważa, że w mieście mogą być przetrzymywani izraelscy zakładnicy.

Strefa Gazy Foto: PAP

W czasie działań zbrojnych izraelskiej armii w Dajr al-Balah uszkodzone zostały budynki mieszkalne, meczety, zginęło też co najmniej trzech Palestyńczyków.

W działaniach odwetowych, rozpoczętych przez Izrael przeciwko Hamasowi po ataku z 7 października 2023 roku, zginęło w Strefie Gazy już, według źródeł palestyńskich, ponad 58 tysięcy osób, z których większość stanowić mają cywile.