Dzień wcześniej pojawiła się informacja, że para polskich myśliwców MiG-29 przechwyciła rosyjski samolot Ił-20, realizujący misję rozpoznawczą nad Morzem Bałtyckim. Ze słów wicepremiera wynika, że dziś doszło do kolejnego takiego incydentu.

Reklama Reklama

Kosiniak-Kamysz mówił też, że w związku z atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę, do którego doszło w nocy z wtorku na środę, „poderwane zostały wszystkie nasze siły i środki”.

- Kto dziś prowadzi retorykę antyniemiecką, antyukraińską, budząc takie nastroje, działa wbrew interesom państwa polskiego – mówił też wicepremier i minister obrony. Mamy inną sytuację, Bogu dzięki, niż w 1939 roku. Wtedy zagrożenie było ze strony Niemiec i Związku Radzieckiego, ze wschodu i z zachodu. Dzisiaj po zachodniej stronie są nasi sojusznicy w UE i w NATO. Jesteśmy razem z nimi. Wysyłają swoje samoloty do obrony naszej przestrzeni powietrznej, niemieckie Patrioty bronią polskiej przestrzeni powietrznej, chronią lotnisko Jasionka pod Rzeszowem. Trzeba kompletnych dyletantów z drugiej strony mniej, albo cynicznych polityków wykorzystujących emocje, albo budujących takie emocje. Przecież oni dobrze wiedzą, że zagrożenie jest ze wschodu. Ale budują te narracje antyukraińskie i antyniemieckie, aby uzyskać poklask, bo pada to na podatny grunt. Ale my, jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo, odpowiedzialni politycy, ja jako minister obrony, ale też szef PSL-u, przestrzegam wszystkich przed takim stawianiem sprawy. (...) Powinniśmy zdawać sobie sprawę, gdzie są sojusznicy, a gdzie wrogowie – apelował Kosiniak-Kamysz.

Więcej informacji wkrótce