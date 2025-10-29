Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem. Miał wyłączony transponder

O zdarzeniu Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę rano w mediach społecznościowych.

„28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 polskich Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim” – głosi komunikat.

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot Ił-20 nad Morzem Bałtyckim

Dowództwo podkreśliło, że polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot Ił-20 „realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem”. Wojsko zaznaczyło, że rosyjska maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej.

„Dzięki wysokiej gotowości bojowej, profesjonalizmowi pilotów oraz sprawnemu funkcjonowaniu systemu obrony powietrznej, działania zostały przeprowadzone szybko, skutecznie i bezpiecznie. Ochrona polskiego nieba to nie tylko obowiązek, ale codzienna misja żołnierzy Wojska Polskiego, którzy z pełnym zaangażowaniem strzegą bezpieczeństwa naszego kraju” – głosi komunikat.